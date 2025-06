Martedì 3 giugno, su Rai 2, va in onda l’ultima puntata di Belve 2025. A guidare l’appuntamento, come sempre, c’è Francesca Fagnani, che nel corso dell’appuntamento, al via alle 21:20, intervista tre ospiti vip.

Belve 2025 ultima puntata, Lucrezia Lante della Rovere parla della mamma

Durante l’ultima puntata di Belve 2025 è attesa Lucrezia Lante della Rovere. L’attrice ha parlato della sua famiglia, concentrandosi soprattutto sulla mamma Marina Ripa di Meana: “Era una vera diva, le piaceva provocare e io non la giudicavo. Lei però mi attaccava, desiderava che fossi più spregiudicata come lei, la sua copia. Era possessiva, voleva manipolarmi ed avermi con sé“.

Poi aggiunge: “I miei genitori spesso litigavano in maniera furiosa, una volta li ho visto inseguirsi con dei colli di bottiglia. A casa girava di tutto, armi e sostanze. Mia mamma soffriva del fatto che mio padre facesse uso di eroina, fu uno dei motivi della separazione“.

Parlando di lavoro, invece, Lucrezia Lante della Rovere ha sottolineato: “Mi è dispiaciuto non essere stata presa a Caos Calmo, ma quando ho visto la scena di sesso fra Nanni Moretti ed Isabella Ferrari sono stata contenta. Erano brutti, era una scena forte e forse ci voleva una persona affascinante“.

Il ritorno di Bianca Balti

Nel corso dell’ultima puntata di Belve, in onda martedì 3 giugno, è dato spazio alla modella Bianca Balti. Quest’ultima è stata già ospite del format nel marzo del 2023. Oggi, rispetto a quel momento, sono cambiate varie cose nella vita di Balti, che ha scoperto di avere un tumore, che ha curato con la chemioterapia nell’ottobre dello scorso anno.

La modella ha raccontato, nell’intervista, le ripercussioni del cancro sul lavoro: “Ho sin da subito desiderato continuare la mia attività lavorativa, ma i brand si sono sfilati. Se la risposta del mondo della moda mi ha destato sorpresa? Avrei voluto suscitare una reazione, che però non c’è stata. Dopo il Festival di Sanremo, però, qualcosa è cambiato“.

Belve 2025 ultima puntata, Guè

Infine, nell’ultima puntata di Belve è dato il benvenuto a Guè. Il rapper, in precedenza conosciuta con il nome Guè Pequeno, ha iniziato la carriera nel trio dei Club Dogo. Nel 2011 ha pubblicato il suo primo album di singoli da solista e da quel momento in poi ha rilasciato numerosi dischi, l’ultimo risalente agli inizi di gennaio di quest’anno. A febbraio, infine, ha calcato per la prima volta da Big il palco del Festival di Sanremo, insieme a Shablo, Joshua e Tormento.