La serie tv Tires 2, creata da Shane Gillis, Steve Gerben e John McKeever, è una commedia del 2025, ambientata in un’officina automobilistica. La serie è disponibile su Netflix dal 5 giugno 2025 e ha una durata media di 20-23 minuti per episodio.

I protagonisti della serie tv sono Will, interpretato da Steve Gerben, e Shane, interpretato da Shane Gillis. Accanto a loro, un cast di talento che include Chris O’Connor, Kilah Fox, Stavros Halkias, Thomas Haden Church, Andrew Schulz, Jon Lovitz, Ron White, Steph Tolev e Veronika Slowikowska.

Regia e produzione della serie tv Tires 2

La serie tv è diretta da John McKeever, con la sceneggiatura scritta da Shane Gillis, Steve Gerben e John McKeever.

La produzione è curata da Dad Sick Productions, con la distribuzione affidata a Netflix.

Dove è stata girata?

Le riprese di Tires 2 si sono svolte principalmente negli Stati Uniti, sfruttando ambientazioni urbane per enfatizzare il tono comico della serie:

Philadelphia, Pennsylvania : utilizzata per le scene ambientate nell’officina e nei quartieri circostanti.

: utilizzata per le scene ambientate nell’officina e nei quartieri circostanti. Set ricostruiti in studio: impiegati per le sequenze interne dell’officina e degli uffici.

Trama della serie tv Tires 2

La serie segue Will, un erede ansioso e apparentemente non qualificato, che si ritrova a gestire l’attività di famiglia dopo averne ereditato le redini. Tra dubbi personali e mancanza di esperienza, Will tenta con fatica di risollevare l’officina, ma si scontra quotidianamente con le provocazioni del cugino Shane, ora suo dipendente. Il rapporto tra i due è un mix esplosivo di rivalità, sarcasmo e tensioni latenti, alimentato da vecchi rancori familiari mai del tutto sopiti.

Nella seconda stagione, le cose si complicano ulteriormente. Determinato a lasciare il segno, Will decide di espandere l’officina, introducendo nuove idee e investimenti rischiosi. Tuttavia, l’equilibrio già precario si spezza del tutto con l’arrivo di Phil, il padre di Shane, interpretato da Thomas Haden Church. Uomo diretto, ruvido e nostalgico dei vecchi metodi, Phil non tarda a farsi sentire, mettendo in discussione ogni scelta del nipote e rafforzando l’alleanza con il figlio.

Spoiler finale

Tra disastri aziendali, battute taglienti e situazioni assurde, la serie continua a mescolare commedia e dramma con ritmo incalzante. Will dovrà dimostrare di avere la stoffa per guidare l’officina, affermarsi come leader e sopravvivere non solo alle sfide quotidiane, ma anche alle continue trappole orchestrate da Shane. Una stagione più matura e caotica, dove ogni scelta può avere conseguenze imprevedibili.

Tires 2 – Cast completo

Ecco il cast principale della serie tv Tires 2 con i rispettivi personaggi: