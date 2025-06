Il film Addio signor Haffmann (Adieu Monsieur Haffmann), diretto da Fred Cavayé, è un dramma storico del 2021, ambientato nella Parigi occupata del 1942. Il film va in onda su Rai Movie il 5 giugno 2025, alle 21:10, e ha una durata di 115 minuti.

I protagonisti del film sono Joseph Haffmann, interpretato da Daniel Auteuil, e Pierre Vigneau, interpretato da Gilles Lellouche. Accanto a loro, un cast di talento che include Sara Giraudeau, Nikolai Kinski, Mathilde Bisson e Anne Coesens.

Regia e produzione del film Addio signor Haffmann

La regia di Addio signor Haffmann è affidata a Fred Cavayé, mentre la sceneggiatura è scritta dallo stesso regista.

Il film è prodotto in Francia, con la distribuzione curata da Eagle Pictures.

Dove è stato girato?

Le riprese di Addio signor Haffmann si sono svolte principalmente in Francia, sfruttando ambientazioni storiche per enfatizzare il tono drammatico del film:

Parigi : utilizzata per le scene ambientate nelle strade e nei quartieri occupati.

: utilizzata per le scene ambientate nelle strade e nei quartieri occupati. Set ricostruiti in studio: impiegati per le sequenze interne della gioielleria e del seminterrato.

Trama del film Addio signor Haffmann

Nel 1942, durante l’occupazione nazista di Parigi, la vita del gioielliere ebreo Joseph Haffmann subisce una svolta drammatica. Con le leggi razziali inasprite e i rastrellamenti sempre più frequenti, Joseph si trova costretto a prendere una decisione estrema per sopravvivere. Temendo per la propria sicurezza e per quella della sua famiglia, decide di cedere formalmente la proprietà della sua gioielleria al suo fidato impiegato, Pierre Vigneau, con la speranza che ciò possa proteggerla dalle confische e dai sospetti delle autorità occupanti.

In cambio, Joseph chiede a Pierre di nasconderlo nel seminterrato del negozio fino a quando la situazione politica non sarà meno pericolosa. Pierre accetta, ma pone una condizione inaspettata: un patto personale, ambiguo e moralmente discutibile, che metterà a dura prova i limiti dell’etica, della fiducia e della sopravvivenza.

Spoiler finale

Intrappolati in una convivenza forzata e pericolosa, i due uomini affrontano giorni carichi di tensione, sospetti e scelte difficili, in un clima dove ogni gesto può significare la vita o la morte. La presenza invisibile ma costante della guerra trasforma la bottega in un teatro di conflitti silenziosi, tradimenti sottili e drammi interiori.

Ambientato in una Parigi occupata e piena di ombre, il racconto esplora il lato più oscuro dell’animo umano, dove il coraggio si intreccia alla paura, e la solidarietà convive con l’opportunismo.

Addio signor Haffmann – Cast completo

Ecco il cast principale del film Addio signor Haffmann con i rispettivi personaggi: