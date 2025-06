La serie TV The Waterfront, creata da Kevin Williamson (Dawson’s Creek, The Vampire Diaries), è un dramma familiare del 2025, ispirato a eventi reali. La storia segue la famiglia Buckley, che cerca di mantenere il controllo del proprio impero della pesca in Carolina del Nord, mentre affronta crisi economiche e scelte pericolose. La serie TV è disponibile su Netflix.

Regia, produzione e protagonisti della serie TV The Waterfront

La serie TV è prodotta da Outerbanks Entertainment e Universal Television, con la distribuzione esclusiva su Netflix.

I protagonisti della storia

Holt McCallany è Harlan Buckley , il patriarca della famiglia, che torna a gestire l’azienda dopo una lunga assenza.

Maria Bello è Mae Buckley, la moglie di Harlan, che ha mantenuto l'impresa durante la sua assenza.

Jake Weary è Cane Buckley, il figlio di Harlan, che prende decisioni disperate per salvare l'azienda.

Melissa Benoist è Bree Buckley, ex responsabile delle finanze, ora in riabilitazione per alcolismo.

Rafael L. Silva è Shawn Wilson, un barista assunto dai Buckley, che nasconde un segreto pericoloso.

Humberly González è Jenna Tate, una giornalista tornata nella sua città natale, con un passato legato a Cane.

Danielle Campbell è Peyton Buckley, moglie di Cane e madre di una bambina.

è , moglie di Cane e madre di una bambina. Brady Hepner è Diller Hopkins, figlio di Bree, che vive con il suo ex-marito e idolatra il nonno Harlan.

Dove è stata girata?

Le riprese della serie TV The Waterfront si sono svolte principalmente in Carolina del Nord, con location che enfatizzano l’atmosfera marittima e il declino dell’impero familiare.

📍 Wilmington, Carolina del Nord, USA – Scene ambientate nei porti e nelle attività della famiglia Buckley.

📍 Southport, Carolina del Nord, USA – Riprese legate agli scontri tra i membri della famiglia.

Trama della serie TV The Waterfront

Per decenni, la famiglia Buckley ha esercitato un controllo ferreo su Havenport, una sonnolenta cittadina costiera della Carolina del Nord. Il loro dominio si estendeva dall’industria ittica ai ristoranti locali, un impero costruito sulla fatica e sull’influenza.

Ma l’impero inizia a vacillare. Dopo che il patriarca, Harlan Buckley, subisce due gravi infarti, le redini passano nelle mani della moglie Mae e del figlio Cane. I due lottano disperatamente per mantenere a galla l’attività familiare, ma si ritrovano presto invischiati in situazioni sempre più pericolose e compromettenti.

Nel tentativo di salvare la loro eredità dalla bancarotta, Cane e Mae accettano una proposta impensabile: usare la loro flotta di pescherecci per far entrare droga in città. Una decisione che li spinge oltre ogni confine morale. Nel frattempo, Bree, la figlia tossicodipendente, cerca di ricostruire la sua vita in riabilitazione. Lotta quotidianamente con i suoi problemi personali e una relazione complicata che minaccia di compromettere ulteriormente il già fragile futuro della famiglia Buckley.

Il drammatico epilogo

La serie TV si conclude con un colpo di scena drammatico e inatteso. I Buckley sono costretti ad affrontare le ineluttabili e severe conseguenze delle loro scelte disperate. Il loro tentativo di salvare l’impero li porta a un punto di non ritorno, lasciando lo spettatore con il fiato sospeso sulle sorti finali della famiglia e sulla futura influenza di Havenport.

Cast della serie TV The Waterfront

Ecco il cast principale della serie TV con i rispettivi personaggi: