Giovedì 19 giugno, Rai 2 manda in onda la seconda puntata di Ore 14 Sera. La trasmissione prende il via alle 21:20 circa.

Ore 14 Sera seconda puntata, gli ascolti (ottimi) del debutto

Al timone della seconda puntata di Ore 14 Sera, spin off in prima serata di Ore 14, c’è il solito Milo Infante. Quest’ultimo, in compagnia di ospiti ed esperti, analizza alcuni dei casi di cronaca al centro dell’attualità. L’appuntamento, oltre che in diretta sulla seconda rete della TV di Stato, è fruibile anche in diretta streaming ed on demand tramite l’applicazione Rai Play.

La speranza, in casa Rai, è che Ore 14 Sera possa confermare gli ottimi ascolti ottenuti nel debutto. Durante la puntata visibile lo scorso giovedì 12 giugno, la trasmissione ha tenuto compagnia a più di un milione di telespettatori, per una share pari all’8,3%.

La morte di Liliana Resinovich

Ampio spazio, durante la seconda puntata di Ore 14 Sera, lo ha il caso legato alla morte di Liliana Resinovich. A tal proposito, è atteso, per un lungo faccia a faccia, Claudio Sterpin, amico speciale della vittima.

Sterpin, in più di una occasione, non ha nascosto la sua idea, ovvero che Sebastiano, marito di Liliana, possa essere in qualche modo coinvolto nella vicenda. Il prossimo lunedì 23 giugno, Sterpin è chiamato a fornire la sua versione dei fatti davanti agli inquirenti, durante l’incidente probatorio.

In seguito, durante l’appuntamento di oggi del format, il conduttore Milo Infante accoglie, in studio, il generale Giampietro Lago. Quest’ultimo è uno dei massimi esperti del nostro paese, avendo diretto per ben quindici anni i Ris di Parma. Con essi, Lago si è occupato di numerosi casi, fra cui quelli relativi a Saman Abbas, Yara Gambirasio, Chiara Petrolini e Giulia Cecchettin.

Ore 14 Sera seconda puntata, il delitto di Garlasco

Nel corso della seconda puntata di Ore 14 Sera è proposto un focus sul caso del delitto di Garlasco. A tal proposito, gli ultimi giorni potrebbero essere fondamentali, in quanto è in corso l’incidente probatorio.

Per approfondire le ultime novità partecipa l’avvocato Giada Bocellari, legale difensore di Alberto Stasi, fidanzato della vittima Chiara Poggi, nonché unico condannato per l’omicidio. Spazio anche al dottor Marzio Capra, che invece è consulente della famiglia Poggi.

In studio, oltre agli ospiti fissi che da sempre arricchiscono il programma (fra cui la criminologa Roberta Bruzzone), si aggiunge Salvo Sottile. Da anni volto della Rai, ha spesso parlato del caso di Garlasco all’interno del talk show da lui condotto FarWest.