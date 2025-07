Si intitola I Gladiatori la nuova serie tv estiva di Canale 5. La rete ammiraglia del Biscione propone la produzione, in prima serata, dal prossimo 29 luglio.

I Gladiatori Canale 5, spicca la presenza di Anthony Hopkins nel cast

Co-produzione originale dell’Italia e degli Stati Uniti, la serie I Gladiatori è conosciuta, a livello internazionale, con il titolo Those About to Die. Tratta dall’omonimo romanzo scritto dallo statunitense Daniel P. Mannix, la serie è ideata da Robert Rodat (Salvate il soldato Ryan), che ha scritto anche la sceneggiatura. La regia, invece, è di Roland Emmerich e Marco Kreuzpaintner.

La serie è composta da dieci episodi dalla durata di circa un’ora ciascuno, che Canale 5 tramette nel prime time del martedì a partire dal 29 luglio. Le riprese si sono svolte a Cinecittà e nel cast spicca la presenza di Anthony Hopkins, vincitore in carriera di due Premi Oscar ed un Golden Globe.

I Gladiatori Canale 5, la trama

L’obiettivo de I Gladiatori, in onda su Canale 5, è proposto un focus su un tratto dell’antica Roma poco approfondito nelle fiction hollywoodiane. Stiamo parlando della consuetudine di controllare le masse con panem et circenses, ovvero l’arte di manipolare ed intrattenere le comunità mediante le attività ludiche.

Siamo nel 79 d.C e l’Imperatore Vespasiano (Anthony Hopkins), consapevole di essere oramai agli sgoccioli, affida il potere al figlio Tito, a cui è affidata la reggenza dell’Impero. Il secondogenito Domiziano, invece, diventa pretore, ma tale carica non lo soddisfa e, colto da gelosia e bramoso di potere, decide di studiare un piano per ostacolare il fratello, sfruttando anche il malcontento dei cittadini, disperati dal bisogno di cibo.

Spoiler finale

Ne I Gladiatori, in onda su Canale 5, è centrale il ruolo dell’anfiteatro Flavio (ovvero il Colosseo), la cui costruzione è ultimata da poco e che è utilizzata per ospitare numerosi giochi. A fronteggiarsi vi sono quattro scuderie (la bianca, la verde, l’azzurra e la rossa) e tali competizioni attirano l’interesse di molti cittadini, compreso il plebeo Tenax, che guadagna avidamente truffando gli uomini ricchi che si divertono a scommettere sui vincitori delle gare.

I Gladiatori Canale 5, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante I Gladiatori, al via su Canale 5 il 29 luglio prossimo.