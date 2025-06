Tanto calcio, serie tv ed intrattenimento. Sono questi gli ingredienti principali dei palinsesti Mediaset per l’estate 2025. Di seguito l’offerta nel dettaglio.

Mediaset palinsesti estate 2025, la programmazione tv di Canale 5

Iniziando da Canale 5, fino alla fine di giugno 2025 continuerà l’edizione attualmente in onda di Mattino Cinque News con Francesco Vecchi e Federica Panicucci. A seguire, dal lunedì al venerdì, spazio a Morning News, guidato dal giornalista Dario Maltese. Il sabato e la domenica, invece, ci sono documentari.

Il pomeriggio, dopo la confermata soap Beautiful, spazio alle novità La forza di una donna (che ha esordito il 3 giugno) e Forbidden Fruit. A seguire arriva Pomeriggio Cinque News, anch’esso visibile dal lunedì al venerdì, dalle ore 17:00 circa, e guidato da Alessandra Viero.

Nel preserale c’è Caduta Libera con Gerry Scotti, mentre in access prime time, dopo il telegiornale, torna Paperissima.

La prima serata della rete ammiraglia

Per quanto riguarda la prima serata, nei palinsesti della rete ammiraglia Mediaset vi sono varie conferme. Il lunedì, dal 7 luglio, Ilary Blasi ed Alvin sono confermati al timone di Battiti Live. Il martedì, dopo la conclusione di Doppio Gioco, è occupato dalla fiction Those about to die, ambientata nell’Antica Roma e realizzata dagli stessi ideatori di 300.

Il mercoledì, dopo L’Isola dei Famosi e un ciclo di film, arriva la quarta stagione di Sissi, trasmessa in prima visione italiana. Il giovedì, dal 3 luglio, è protagonista Filippo Bisciglia con Temptation Island. Il venerdì sono proposte fiction, mentre il sabato tocca agli show. Infine, la domenica, prosegue La notte del cuore.

Mediaset palinsesti estate 2025, Rete 4 ed Italia 1

I palinsesti dell’estate 2025 di Rete 4 prevedono pochi cambiamenti rispetto alla programmazione tv autunnale. In access prime time, 4 di Sera non sarà più guidato da Paolo Del Debbio ma dalla coppia composta da Roberto Poletti e Francesca Barra. Il talk Zona Bianca con Giuseppe Brindisi lascia la collocazione della domenica e si sposta nel prime time del mercoledì. Il lunedì, al termine di Quarta Repubblica, c’è Freedom Oltre il confine. Il martedì, È sempre Cartabianca è sostituito da Planet Earth. Nelle altre serate previsti film.

Su Italia 1, a luglio partono in prime time le nuove stagioni di Chicago PD (il lunedì), di Chicago Fire (il mercoledì) e di Chicago MED (il venerdì). Il martedì, dopo Le Iene, è protagonista Max Angioni con lo spettacolo comico Max Working. La domenica, dopo Sarabanda Celebrity, arriva la rubrica Inside. Nelle altre prime serate spazio a film.

Mediaset palinsesti estate 2025, il calcio

L’estate 2025 di Mediaset è segnata, infine, dai grandi eventi legati al mondo del calcio. Le reti del Biscione trasmettono, in diretta e in chiaro, una partita al giorno del Mondiale per club. Si parte il 15 giugno e le reti di riferimento sono Canale 5 ed Italia 1.

I due canali, dal 28 giugno al 1° luglio, danno spazio agli ottavi di finale, l’ultima fase ad essere inserita nei palinsesti di Italia 1. Le restanti sfide, infatti, sono visibili tutte sull’ammiraglia. Il 4 e il 5 luglio sono proposti due match dei quarti di finale. L’8 e il 9 luglio sono trasmesse entrambe le semifinali. Il 13 luglio, infine, è visibile la finale.

Dal 15 al 18 agosto, inoltre, Italia 1 e 20 propongono due incontri al giorno valevoli per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia.