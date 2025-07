The Americas La Costa Atlantica è il primo episodio della nuova serie documentaria trasmessa su Rai 2, in onda il 18 luglio 2025 alle 21:20. Prodotta dagli stessi creatori di Planet Earth, questa ambiziosa produzione ha richiesto cinque anni e 180 spedizioni per esplorare le meraviglie naturali del continente americano.

The Americas La Costa Atlantica: dove natura e civiltà si incontrano

Nel cuore della Costa Atlantica, il documentario guida lo spettatore. Mostra, infatti, paesaggi mozzafiato e comportamenti animali sorprendenti. Ci sono, ad esempio, cavalli selvaggi che si affrontano sulle spiagge. Le aquile, inoltre, cacciano con precisione millimetrica. Persino gli squali proteggono i pesci più piccoli. Questo, quindi, ribalta ogni stereotipo predatorio.

La narrazione italiana è curata da Angelo Maggi. Invece, Hans Zimmer ha firmato la colonna sonora. Egli, infatti, è celebre per Interstellar e Il Gladiatore. La versione originale è disponibile in simulcast. Tom Hanks, infine, è il narratore, aggiungendo un tocco epico.

Vita selvatica tra foreste e città

Il documentario mostra l’adattamento della fauna selvatica. I procioni, ad esempio, si muovono tra le strade cittadine. Gli orsi neri, invece, cercano cibo nelle antiche foreste. Ogni scena, inoltre, è ripresa con tecnologie all’avanguardia. Offre, così, immagini mai viste prima. Questa fusione, quindi, è un tema centrale della serie. Invita, infatti, a riflettere sul fragile equilibrio tra ecosistemi e uomo.

Un viaggio sensoriale nel Continente Americano

Questo episodio è solo il primo di dieci. Ognuno, infatti, è dedicato a una regione diversa. La serie, perciò, si propone come una delle più complete. Racconta, infatti, la biodiversità americana in modo unico. Con una narrazione coinvolgente, The Americas è un appuntamento imperdibile.

Dietro le quinte di The Americas La Costa Atlantica

La serie è il frutto di una produzione monumentale. Ha richiesto, infatti, 180 spedizioni in cinque anni di lavoro. BBC Studios e Universal Television hanno collaborato al progetto. L’opera, quindi, offre una visione completa e mai vista prima.

L’episodio sulla Costa Atlantica si distingue per la sua narrazione. Tra le scene memorabili, ci sono i cavalli selvaggi. Essi, infatti, si affrontano sulle Outer Banks del North Carolina. Gli squali tigre, invece, interagiscono con altri pesci. Le aquile calve e i falchi pescatori, inoltre, lottano per il cibo. Infine, emergono cicale periodiche dopo 17 anni sottoterra. La serie mostra anche una famiglia di procioni a New York.

La voce di Tom Hanks e il doppiaggio di Angelo Maggi

Tom Hanks narra la versione originale. Invece, Angelo Maggi doppia l’edizione italiana. Hans Zimmer, inoltre, ha firmato la colonna sonora. La produzione, infine, ha adottato pratiche sostenibili. Si è guadagnata, così, il Gold Seal dell’Environmental Media Association.