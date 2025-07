Sabato 19 e domenica 20 luglio, Canale 5 manda in onda due nuove puntate di Innocence. La soap opera, che ha preso il via la scorsa settimana, è visibile, in entrambe le giornate, dalle 14:40 circa fino alle 15:45.

Innocence 19 20 luglio, gli ascolti del debutto

La produzione seriale Innocence, originaria della Turchia, è diretta da Omur Atay. La sceneggiatura, invece, è firmata da Sirma Yanik. Diffusa a livello internazionale con il titolo originale Masumiyet, le riprese si sono svolte in varie località della capitale Istanbul. In patria, la soap ha debuttato nel 2021 sull’emittente Fox.

Come preannunciato, la serie tv Innocence ha debuttato, nel nostro paese, lo scorso sabato. Gli ascolti ottenuti, però, sono stati tutt’altro che eccezionali. Il 12 luglio, il titolo ha tenuto compagnia ad 1 milione ed 800 mila spettatori, con il 16,8% di share. Il giorno seguente, invece, la soap è scesa al 12,9% di share con poco meno di 1 milione e 400 mila telespettatori.

Innocence 19 20 luglio, la trama del sabato

Nel corso della puntata di Innocence di sabato 19 luglio, Ela è sconvolta dopo aver appreso del tradimento di Timur nei confronti di sua mamma. La giovane è preoccupata e, nel tentativo di rendere felice la genitrice, decide di far finta di aver portato al termine in modo definitivo la sua relazione con Ilker.

La verità, tuttavia, è decisamente differente. Ela, infatti, ha da poco scoperto di essere rimasta incinta. Non appena lo ha saputo si è precipitata dal suo amato per comunicarglielo, con la speranza di convincerlo a lasciare Imer.

Cosa succede la domenica

Durante l’appuntamento di Innocence di domenica 20 luglio, Ela è rinvenuta in gravi condizioni dopo aver subito una grave aggressione, per la quale finisce agli arresti Ilker. I medici dell’ospedale riescono a salvare la vita della ragazza, ma perde il bambino. Bahar apprende che Ela era incinta e diventa una furia nel momento in cui scopre che Timur era a conoscenza della relazione fra Ela e il suo capo e non ha fatto nulla per cercare di risolvere il problema.

Innocence 19 20 luglio, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della serie tv Innocence, che prosegue con nuovi appuntamenti su Canale 5 nel pomeriggio di sabato 19 e domenica 20 luglio e fruibili in streaming su Mediaset Infinity.