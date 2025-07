Si intitola Innocence la nuova serie tv turca di Canale 5. Il titolo esordisce, a partire dalle ore 14:30, sabato 12 luglio.

Innocence serie tv Canale 5, regista e dove è girata

Realizzata dalla società Gold Film, la serie Innocence è andata in onda in Turchia con il titolo originale Masumiyet. In patria, in particolare, lo ha trasmesso l’emittente Fox tra febbraio e maggio del 2021.

Le riprese si sono svolte in varie località della capitale Istanbul. Originariamente, il titolo era composto da tredici puntate dalla durata di circa due ore ciascuna. Mediaset, come spesso avviene, ha modificato tale programmazione, suddividendo ogni appuntamento in vari episodi da quaranta minuti.

Per il momento, Canale 5 trasmette la serie il fine settimana, il sabato e la domenica, dalle 14:30. La regia è di Omur Atay, mentre la sceneggiatura è firmata da Sirma Yanik.

Innocence serie tv Canale 5, la trama

La protagonista di Innocence è Bahar, una madre separata che compie ogni sforzo per far crescere nel migliore dei modi i suoi due figli. Le preoccupazioni si concentrano, soprattutto, sulla primogenita Ela, di appena diciannove anni.

La giovane, infatti, inizia una relazione con un uomo che ha quasi il doppio della sua età. Il partner si chiama Ilker Ilgaz, un importante uomo d’affari, nonché capo del padre di Ela. La loro, almeno in un primo momento, è una relazione clandestina: Ilker, infatti, è ufficialmente fidanzato con Irem, una influencer molto nota nel paese.

Spoiler finale

Ela sembra essere profondamente innamorata di Ilker, al punto da accettare di non divulgare la notizia del loro fidanzamento anche quando l’uomo le giura di aver lasciato Irem.

Bahar, insospettita dal comportamento strano della figlia, inizia ad indagare e, così facendo, scopre il segreto. Ogni suo tentativo di mettere in guardia Ela e di allontanarla da questa relazione, però, si rilevano essere completamente inutili.

Ben presto, la situazione precipita ed Ela si ritroverà coinvolta, suo malgrado, in un vero e proprio incubo.

Innocence serie tv Canale 5, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della serie tv Innocence, al via su Canale 5 nella giornata di sabato 12 luglio e fruibile in streaming su Mediaset Infinity.