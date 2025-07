Superstar è una mini serie tv biografica composta da 6 episodi da circa un’ora ciascuno, in onda su Netflix, diretta da Nacho Vigalondo e Claudia Costafreda. La serie racconta la vita dell’icona pop spagnola Tamara, nota anche come Yurena, e il fenomeno mediatico che l’ha circondata nei primi anni 2000. Con uno stile visionario e ironico, la serie mescola realtà, invenzione e cultura trash-pop, trasformando un racconto biografico in un’operazione artistica e sociale.

Regia, produzione e protagonisti della serie TV Superstar

Nacho Vigalondo e Claudia Costafreda firmano la regia. Invece, Vigalondo e altri hanno scritto la sceneggiatura. Suma Content, inoltre, cura la produzione. Il progetto, infine, ha ricevuto il supporto creativo di Los Javis.

I protagonisti principali sono:

Ingrid García-Jonsson, nel ruolo di Tamara/Yurena.

Secun de la Rosa, che interpreta Leonardo Dantés.

Natalia de Molina, nel ruolo di Loly Álvarez.

Pepón Nieto, che interpreta Tony Genil.

Carlos Areces, nel ruolo di Paco Porras.

, nel ruolo di Paco Porras. Rocío Ibáñez, che interpreta Margarita Seisdedos.

Dove è stata girata?

La serie è ambientata in Spagna. Le riprese, infatti, ricreano l’estetica televisiva dei primi anni 2000. Lo stile visivo è volutamente esagerato. Usa, infatti, scenografie coloratissime e riferimenti ai format dell’epoca.

Trama della serie TV Superstar

La storia segue l’ascesa e la trasformazione di Tamara. Lei è una cantante trash-pop diventata un’icona queer. Ogni episodio, quindi, si dedica a una figura chiave del suo entourage. Tra questi ci sono la madre-manager, il compositore e il veggente. La serie, inoltre, esplora il culto del tamarismo. Indaga, infatti, la spettacolarizzazione del ridicolo. Tamara, spesso derisa, sceglie di reinventarsi come Yurena. Cerca, infatti, libertà e rispetto. Superstar, perciò, è un racconto di resistenza e identità.

Spoiler finale

Nel finale, Tamara affronta il suo passato mediatico. Fa i conti, infatti, con le ferite lasciate dalla fama. Dopo un viaggio onirico, sceglie di abbracciare la sua nuova identità. Diventa, così, Yurena, libera dai dettami del trash. La serie, perciò, si chiude con una riflessione. Parla, infatti, del diritto di essere sé stessi, anche contro il mondo.

Cast completo della serie tv Superstar

Il cast unisce attori di grande talento, capaci di interpretare figure iconiche della cultura pop spagnola.