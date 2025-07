Martedì 22 luglio si disputa la semifinale fra l’Italia e l’Inghilterra degli Europei di calcio femminile. La nostra Nazionale si trova a 90 minuti dalla storia: da quando il torneo si svolge nella struttura a sedici squadre, infatti, non è mai arrivata in finale.

Europei calcio femminile Inghilterra Italia, le Azzurre si affidano ai gol di Cristiana Girelli

L’Italia, nella semifinale degli Europei, affronta l’Inghilterra facendo affidamento sui gol di Cristiana Girelli. L’attaccante, fino a questo momento, sta trascinando la nostra Nazionale nel torneo, essendo la capocannoniera della squadra con tre reti segnate.

Sua la firma decisiva sulla storica vittoria nei quarti di finale contro la Norvegia, sconfitta per due a uno lo scorso 16 luglio. Tale partita, proprio come accade per la semifinale odierna, è andata in onda su Rai 1, ottenendo ottimi dati di ascolto. Il match, infatti, ha tenuto incollati di fronte allo schermo oltre 2 milioni e 300 mila persone, per una share del 16,1%.

Faccia a faccia con il team campione d’Europa in carica

L’Italia, nella semifinale degli Europei di calcio femminile, parte decisamente sfavorita rispetto all’Inghilterra. Le giocatrici allenate da Sarina Wiegman sono le campionesse europee in carica grazie alla vittoria del 2022. L’anno successivo, inoltre, la compagine è riuscita ad arrivare alla finale del Mondiale, poi persa contro la Spagna.

La semifinale degli Europei fra l’Italia e l’Inghilterra si disputa presso lo Stade de Genève a Ginevra. Un impianto, questo, che può ospitare fino ad un massimo di trentamila persone.

Europei calcio femminile Inghilterra Italia, la programmazione tv di Rai 1

Come già preannunciato, la sfida fra Italia ed Inghilterra degli Europei di calcio femminile è visibile, nel nostro paese, su Rai 1. Sulla rete ammiraglia della TV di Stato, il collegamento dallo stadio parte alle ore 20:35 circa, subito dopo la fine della consueta edizione serale del TG1.

Il lungo prepartita è condotto dalla giornalista Simona Rolandi. Al suo fianco, in qualità di opinionista, torna Sara Gama, ex calciatrice nonché per anni capitana della Nazionale. La medesima composizione cura lo spazio del post-partita, al via al termine del triplice fischio e nel quale è commentato tutto ciò che è avvenuto sul campo.

Il fischio di inizio del match è previsto per le 21:00 e la partita è ad eliminazione diretta. Ciò significa che, in caso di parità dopo il novantesimo minuto, l’incontro proseguirà con i tempi supplementari e, se necessario, con i calci di rigore. La telecronaca è affidata a Tiziana Alla e a Katia Serra. A bordocampo, invece, c’è Sara Meini.