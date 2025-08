Matlock è una serie tv statunitense del 2024, reinterpretazione moderna del celebre legal drama degli anni ’80 in onda su Prime Video. La protagonista è Madeline “Matty” Matlock, interpretata da Kathy Bates, una brillante avvocata settantenne che decide di tornare in attività presso un prestigioso studio legale. Con il suo aspetto modesto e le sue tattiche ingegnose, Matty affronta casi complessi e sfide interne, lasciando il segno in un ambiente competitivo.

Regia, produzione e protagonisti della serie TV Matlock

Jennie Snyder Urman crea la serie. CBS Studios, inoltre, produce il programma.

Kat Coiro dirige l’episodio pilota. La stessa Kathy Bates, poi, figura tra i produttori esecutivi.

I protagonisti principali sono:

Kathy Bates , nel ruolo di Madeline “Matty” Matlock.

, nel ruolo di Madeline “Matty” Matlock. Skye P. Marshall , che interpreta Olympia Lawrence, avvocata senior.

, che interpreta Olympia Lawrence, avvocata senior. Jason Ritter , nel ruolo di Julian Markston, partner dello studio.

, nel ruolo di Julian Markston, partner dello studio. David Del Rio , che interpreta Billy Martinez, giovane associato.

, che interpreta Billy Martinez, giovane associato. Leah Lewis, nel ruolo di Sarah Yang, giovane associata.

Dove è stata girata?

La serie è ambientata ad Atlanta, Georgia. Molte scene, però, si girano in interni ricostruiti. Questi, infatti, rappresentano lo studio Jacobson Moore.

Lo stile visivo è elegante e moderno. Le ambientazioni, inoltre, riflettono il mondo competitivo della giurisprudenza.

Trama della serie TV Matlock

Madeline “Matty” Matlock, dopo una lunga e brillante carriera, decide di tornare in campo, nonostante la pensione. Si presenta in un prestigioso studio legale come una vedova con difficoltà economiche, ma in realtà cela un passato di grande successo e una mente eccezionalmente affilata. Viene assunta nello studio Jacobson Moore, dove si trova subito ad affrontare la diffidenza e la rivalità dei colleghi, oltre a una serie di casi legali complessi e intricati. La sua alleata più riluttante si rivela essere Olympia, un’avvocata senior molto scettica, mentre Julian, il figlio del capo dello studio, resta affascinato dalla sua intelligenza non convenzionale. Matty inizia a collaborare con i giovani associati Billy e Sarah, introducendo un approccio investigativo e di difesa meno tradizionale. Tuttavia, non tutto è come appare: Matty nasconde importanti segreti personali che, se rivelati, potrebbero cambiare radicalmente le regole del gioco e il destino dello studio stesso.

Spoiler finale

Nel finale della prima stagione, Matty deve affrontare un caso particolarmente delicato, che la coinvolge profondamente a livello personale. Le sue vere motivazioni, tenute nascoste per tutto il tempo, vengono finalmente alla luce, e lo studio legale Jacobson Moore si trova di fronte a una decisione cruciale: continuare a fidarsi di lei oppure no. Dopo una brillante e inattesa arringa in aula, Matty riesce a ribaltare completamente le sorti del processo, ottenendo una vittoria sorprendente. Tuttavia, nonostante questo trionfo legale, il suo futuro all’interno dello studio rimane incerto e avvolto nel mistero. La stagione si chiude lasciando il pubblico con un interrogativo fondamentale: chi è veramente Matty Matlock, al di là delle apparenze e dei segreti che la circondano?

Cast completo della serie Matlock

Il cast riunisce attori di grande talento. Essi, infatti, danno vita ai personaggi con carisma.