Si tratta dell’evento più importante dell’estate del wrestling e i tanti appassionati italiani hanno la possibilità di seguirlo in maniera integrale ed in chiaro. Stiamo parlando di WWE SummerSlam 2025, visibile su DMax.

WWE SummerSlam 2025 DMax, la messa in onda (quasi) in contemporanea con gli USA

WWE SummerSlam 2025 si è svolto negli Stati Uniti, presso il MetLife Stadium, nel New Jersey. Si tratta di uno degli impianti più importanti dell’intera nazione, capace di accogliere oltre 80 mila persone e che, nel prossimo anno, ospiterà la finale del Mondiale di calcio.

DMax, rete del digitale terrestre fruibile sul canale 52, manda in onda l’evento quasi in contemporanea con gli USA. Il premium live event, infatti, è andato in scena il 2 ed il 3 agosto, mentre nel nostro paese le due serate sono proposte, in chiaro, lunedì 4 e martedì 5 agosto.

Oltre che in televisione, è possibile assistere all’evento anche in streaming ed on demand mediante l’applicazione Discovery+.

La conduzione è affidata a Cardi B

WWE SummerSlam 2025, per la prima volta suddiviso in due serate, è condotto dalla rapper Cardi B. Nella scaletta delle due tappe sono presenti numerosi incontri molto importanti.

Sono ben nove i titoli messi in palio nel corso dell’evento. Nella prima serata, il main event, ovvero l’appuntamento più atteso e che chiude la serata, Gunther deve difendere il World Heavyweight Championship contro CM Punk. Nella seconda serata, invece, i Wyatt Sicks, Andrade e Rey Fénix, #DIY, Fraxiom, Motor City Machine Guns e Street Profits si affrontano per il WWE Tag Team Championship.

Nella seconda serata di sfide, poi, è previsto il faccia a faccia fra Cody Rhodes e John Cena. Il vincitore porta a casa il WWE Championship e i due lottatori danno vita ad uno Street fight match, nel quale non vi sono regole e che può terminare in qualsiasi zona all’interno dell’arena.

WWE SummerSlam 2025 DMax, i telecronisti

DMax, come già detto, propone le due serate di WWE SummerSlam 2025 il 4 ed il 5 agosto. In entrambe le giornate, l’evento parte alle ore 21:25 circa e giunge al termine all’una di notte.

Per quanto riguarda il nostro paese, al commento di WWE SummerSlam sono confermate le voci che da decenni raccontano tutti gli eventi di wrestling. Stiamo parlando di Luca Franchini e Michele Posa. I due sono i narratori italiani della WWE oramai da tempo, avendo debuttato nel 2000. Per diciassette anni hanno lavorato come telecronisti per Sky, mentre dal 2020, dopo l’acquisto da parte di Discovery dei diritti WWE, hanno ufficializzato il passaggio sull’emittente.