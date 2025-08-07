Da Vanessa Incontrada a Luisa Ranieri, passando per Maria Chiara Giannetta ed Anna Valle: sono numerose le regine della fiction 2025-2026. Sia Rai che Mediaset, infatti, nella prossima stagione puntano su varie produzioni con protagoniste attrici divenute punti di riferimento per la serialità italiana.

Regine fiction 2025-2026, i volti Mediaset

Iniziando dalle produzioni realizzate dal Biscione, la prima regina delle fiction che tornerà in onda nella stagione 2025-2026 è Anna Valle. L’attrice, negli ultimi anni già protagonista di Luce dei tuoi occhi e Le onde del passato, interpreterà Vittoria, personaggio principale di Una nuova vita. Dopo aver scontato la condanna per l’omicidio del marito, Vittoria torna a casa ed è disposta a tutto pur di recuperare il rapporto con il figlio. L’unico modo per farlo, però, è riuscire a dimostrare la sua innocenza.

Altro gradito ritorno, poi, è quello di Vanessa Incontrada. Dopo Fosca Innocenti e Tutto quello che ho, proposte su Canale 5 nel 2022-2023 e nel 2025, l’attrice interpreterà Erica. L’omonimo personaggio è una scrittrice di gialli che fa ritorno a Piombino, dove è nata, e si ritrova al centro delle indagini per un omicidio.

Da segnalare, infine, il coinvolgimento in una nuova fiction di Sabrina Ferilli. Da anni amatissimo giudice popolare di Tu Si Que Vales, dopo quattro anni di distanza torna protagonista di una serie, ovvero A Testa Alta. L’attrice sarà Virginia, preside di un liceo che finisce al centro di uno scandalo mediatico.

Pilar Fogliati e Luisa Ranieri, i volti Rai

Anche in casa Rai, la stagione 2025-2026 segna il ritorno, con nuove fiction, di attrici seriali molto popolari. In primis Luisa Ranieri, che dopo il grandissimo successo di Lolita Lobosco dà vita al personaggio di Eugenia Carforia, dirigente coraggiosa di Caivano protagonista de La Preside.

Pilar Fogliati, invece, è ancora una volta nel cast di Cuori, popolare serie tv che, dopo le repliche estive nel pomeriggio di Rai 1, giunge alla terza stagione. Uno dei titoli più attesi è, poi, Balene. In onda nel 2006, segnerà il ritorno in una fiction di Veronica Pivetti, storico volto di Provaci ancora prof! e che manca da una produzione seriale televisiva dal 2010.

Regine fiction 2025-2026, il caso di Maria Chiara Giannetta

Nell’elenco delle cosiddette regine delle fiction 2025-2026, infine, non può mancare Maria Chiara Giannetta. L’attrice, nella prossima stagione, ha un ruolo da protagonista sia in una serie Rai che in una Mediaset. Per quel che riguarda la TV di Stato, l’interprete sarà ancora una volta Blanca, la cui terza stagione debutterà a settembre. Nello stesso mese, ma su Canale 5, presterà ancora il volto ad Anna in Buongiorno, mamma! 3.