Si intitola Escandalo Storia di un’ossessione la miniserie, originaria della Spagna, che debutta su La5 giovedì 7 agosto. Il titolo appartiene al genere poliziesco e prende il via alle 21:15 circa.

Escandalo Storia di un’ossessione, regista e dove è girata

Prodotta da Mediaset Espana ed Alea Media, la miniserie ha debuttato a gennaio 2023, sull’emittente locale Telecinco e con il titolo originale Escandalo Relato de una obsesion.

La trama è ideata e scritta da Aurora Guerra. La regia, invece, è curata da Ana Vazquez. Girata ed ambientata in Spagna, la miniserie è formata da otto episodi dalla durata di circa 70 minuti ciascuno.

Escandalo Storia di un’ossessione, la trama

Al centro di Escandalo Storia di un’ossessione c’è Ines. La protagonista ha 42 anni e la sua vita, da un giorno all’altro, cambia in maniera drastica. Dopo aver perso il bambino che ha in grembo, il suo matrimonio entra in crisi. Il marito, in particolare, esprime la volontà di divorziare, sostenendo inoltre di voler dare il via ad una battaglia giudiziaria per ottenere l’affidamento esclusivo di Ainara, la loro figlia adolescente.

Ines, disperata per la catena di eventi tragici, sceglie di buttarsi in mare, nel tentativo di suicidarsi. Per sua fortuna, però, assiste a tutta la scena un giovane ragazzo di nome Hugo, che si getta in acqua e riesce a salvarla. Tale gesto scatena una serie imprevedibile di eventi.

Spoiler finale

Ines, nel corso di Escandalo Storia di un’ossessione, si innamora di Hugo, per il quale sviluppa una vera e propria ossessione ed i due iniziano una relazione clandestina. Hugo è orfano di mamma e vive col fratello maggiore Mauro e con il padre Tomas, col quale ha un pessimo rapporto.

Un giorno, il giovane e il papà hanno un forte litigio, al termine del quale Tomas sceglie di spedirlo in collegio. Ines, non appena lo viene a sapere, va su tutte le furie. Determinata a tutto pur di continuare a frequentare Hugo, decide di incontrare l’uomo, con l’obiettivo di sedurlo ed iniziare una relazione con lui.

Escandalo Storia di un’ossessione, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Escandalo Storia di un’ossessione, al via giovedì 7 agosto in prima serata su La5 e fruibile anche in streaming su Mediaset Infinity.