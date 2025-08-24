La notte nel cuore (titolo originale: Siyah Kalp) è una serie turca drammatica e familiare. Va in onda su Canale 5 domenica 24 agosto 2025 in prima serata. La soap racconta una storia complessa. Parla di due gemelli abbandonati alla nascita. E della loro madre, che ha ricostruito la sua vita nascondendo un passato doloroso. Di conseguenza, intrighi, segreti e colpi di scena rendono questa soap una delle più seguite dell’estate.

Regia, produzione e protagonisti della soap La notte nel cuore 24 agosto

La regia è firmata da Emrah Agus, Kerem Çakıroğlu e Uluc Bayraktar. La sceneggiatura, invece, è di Yıldız Tunç. Inoltre, la serie è prodotta da Tims&B Productions. Questa casa di produzione è già nota per successi come Endless Love e Terra Amara. I protagonisti assoluti sono: Ece Uslu, intensa nel ruolo della madre Sumru Sansalan; Aras Aydın, che interpreta Nuh con forza e vulnerabilità; e Hafsanur Sancaktutan, nel ruolo di Melek, la gemella determinata a scoprire la verità.

Dove è girata?

La produzione ha girato la serie in Turchia. Le riprese si sono svolte principalmente nella regione della Cappadocia. Hanno utilizzato anche location a Istanbul e Ankara. Le ambientazioni, quindi, accentuano il contrasto tra le radici familiari e le ambizioni sociali dei personaggi.

Trama della puntata de La notte nel cuore 24 agosto

Sevilay ha gli occhi rossi e gonfi di lacrime. Corre via da Cihan. La sua mente è un turbine di emozioni. Infatti, ha appena scoperto di essere stata adottata. Questa rivelazione ha frantumato la sua vita. Ora si sente un’estranea. Ignora, quindi, le grida disperate di Cihan. Lui tenta invano di raggiungerla. Sevilay corre fino a un parco vicino. Lì si accascia su una panchina. Si abbandona, infine, a un pianto inconsolabile. La fiducia che nutriva per l’uomo che considerava suo padre è svanita. Ha lasciato un vuoto incolmabile.

Nel frattempo, a casa di Nihayet, la tensione è alle stelle. Hikmet irrompe nella casa della donna. La accusa di aver messo in pericolo la famiglia. Ha rivelato il segreto di Sevilay. La discussione tra le due, quindi, si fa sempre più accesa. Rivela, infatti, una vecchia ruggine che le lega da anni. È un evento del passato di cui nessuna delle due vuole parlare.

Lontano da quel dramma, Sumru si rimbocca le maniche. Ha trovato un nuovo lavoro. Vende tappeti nella zona del Gran Bazar. Questo le offre una boccata d’aria fresca. Sebbene la paga sia modesta, lei è determinata. Vuole sostenere sua madre e la piccola Enise. La loro piccola casa, sebbene umile, è diventata un rifugio di speranza.

Spoiler finale

Nel finale, Melek affronta la sua tempesta emotiva. La notizia della gravidanza la sconvolge. Si sente divisa tra la gioia e il timore. L’idea di diventare madre la riempie di speranza. Ma il dubbio la assale. È pronta per questa grande responsabilità? Di conseguenza, Melek si chiude in sé stessa. Cerca di capire cosa sia meglio per lei. E per il bambino che porta in grembo. La sua vita sta per cambiare per sempre. Ma solo il tempo dirà se in meglio o in peggio.

Cast completo del film La notte nel cuore

Il cast di La notte nel cuore è composto da interpreti turchi di grande intensità. Sono capaci di dare vita a una storia drammatica e coinvolgente. Ecco tutti gli interpreti e i ruoli principali: