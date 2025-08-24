4×4 è un film di genere thriller psicologico in onda su Rai 4. La pellicola mette in scena un confronto feroce. I protagonisti sono un ladro e il proprietario di un SUV blindato. Lo dirige Mariano Cohn. La pellicola, infatti, è una riflessione sulla giustizia e la vendetta. Esplora, inoltre, le tensioni sociali di una Buenos Aires segnata dalla criminalità.

Regia, produzione e protagonisti del film 4×4

Mariano Cohn firma la regia. Lui è un autore argentino noto per il suo stile provocatorio. La produzione, inoltre, è firmata da Mediapro, Televisión Abierta e Bravos Pictures. Tutte hanno sede a Buenos Aires. I protagonisti del film sono Peter Lanzani, nel ruolo del ladro Ciro Bermúdez, e Dady Brieva. Quest’ultimo interpreta il proprietario del SUV, Enrique Ferrari.

Dove è stato girato?

La produzione ha girato il film interamente in Argentina. In particolare, la location principale è la città di Buenos Aires. Hanno utilizzato quartieri periferici e zone industriali. Inoltre, le riprese si sono svolte anche in studio. Qui, infatti, hanno ricostruito l’interno del SUV blindato. Questo ha accentuato la tensione claustrofobica del racconto.

Trama del film 4×4

È una giornata qualunque a Buenos Aires. Ciro Bermúdez è un giovane ladro di quartiere. Vede un SUV di lusso parcheggiato. Decide, quindi, di entrare. Vuole rubare lo stereo e altri accessori. L’auto, però, si rivela una trappola mortale. È un veicolo blindato e insonorizzato. Ciro, infatti, rimane bloccato all’interno. Non può uscire. Nessuno può sentirlo.

Poco dopo, una voce metallica rompe il silenzio. È il proprietario, Enrique Ferrari. Lui è un medico con un passato oscuro. Controlla l’auto da remoto. Osserva Ciro attraverso una telecamera. E inizia un gioco psicologico perverso. Lo mette alla prova. Lo tortura con il caldo e il freddo. Lo priva di cibo e acqua. Di conseguenza, Ciro è costretto a confrontarsi con la sua coscienza. Deve affrontare la fame, la sete e una paura crescente. L’auto diventa così la sua prigione. E il film si sviluppa interamente al suo interno. La tensione cresce in un crescendo di dialoghi serrati e disperazione.

Spoiler finale

Nel finale, Ciro è allo stremo. È ferito, affamato e psicologicamente distrutto. Enrique, nel frattempo, è diventato un caso mediatico. I media lo hanno soprannominato “il Dottor Samurai”. A questo punto, il medico compie il suo gesto più estremo. Decide, infatti, di farsi esplodere insieme all’auto. Con questo atto, vuole lanciare un ultimo, terribile messaggio. L’esplosione libera Ciro. Ma la polizia lo arresta immediatamente. Il film, quindi, si chiude con il processo a suo carico. Il finale, di conseguenza, lascia aperti molti interrogativi. Solleva, infatti, domande sulla giustizia, sulla vendetta e sul confine labile tra vittima e carnefice.

Cast completo del film 4×4

Infine, il cast di 4×4 è essenziale ma molto potente. Le interpretazioni intense, infatti, reggono l’intero film quasi senza location esterne.