Diario dei miei due di picche è una serie tv romantica e ironica. In particolare, è disponibile su Netflix. È uscita, peraltro, l’11 settembre 2025. Inoltre, questa produzione è ambientata a Malmö, in Svezia. Di conseguenza, racconta le disavventure sentimentali di Amanda. Lei è una trentunenne alle prese con il mondo degli appuntamenti moderni. Infatti, tra app di dating e messaggi non ricambiati, Amanda cerca di non arrendersi. Trasforma, quindi, ogni fallimento in un’occasione per crescere.

Regia, produzione e protagonisti della serie tv Diario dei miei due di picche

Per quanto riguarda la regia, alla guida del progetto troviamo Veronica Loop. Invece, la produzione è curata da MCM Studios. Peraltro, la distribuzione è affidata a Netflix. Inoltre, questa narrazione è ambientata e girata interamente in Svezia. Di conseguenza, presenta un tono tragicomico che mescola umorismo e vulnerabilità emotiva.

I protagonisti principali che animano questa storia sono:

Carla Sehn : Amanda

: Amanda Moah Madsen : Adina

: Adina Ingela Olsson: una figura materna e voce di esperienza

Dove è stata girata?

Passando alle location, la troupe ha girato questa fiction in Svezia. Le riprese, infatti, si sono svolte principalmente nella città di Malmö. Hanno utilizzato bar, parchi urbani e appartamenti moderni. Pertanto, le location riflettono perfettamente il tono contemporaneo e disilluso del racconto.

Trama della serie tv Diario dei miei due di picche

Analizzando la trama, la storia si concentra su Amanda. Lei è una trentunenne single. Vive, peraltro, un’estate intensa fatta di appuntamenti e speranze. E anche di tanti, inevitabili rifiuti. Infatti, esce con uomini fuori dalla sua portata. E anche con uomini alla sua portata, e al di sotto. Utilizza, inoltre, diverse app di dating. Frequenta locali e si reinventa continuamente. Oscilla, peraltro, tra ruoli sottomessi e dominanti. La sua cerchia di amici, tuttavia, affronta le stesse difficoltà. Questo crea, di conseguenza, una dinamica corale. Amplia, quindi, il racconto da personale a generazionale.

Spoiler finale

Per quanto riguarda il finale, Amanda affronta un ultimo appuntamento. Questo incontro, peraltro, sembra molto promettente. Purtroppo, però, si rivela l’ennesimo fallimento. Tuttavia, invece di crollare, decide di scrivere un diario. Un diario delle sue tragicomiche esperienze sentimentali. Trasforma, quindi, il dolore in una narrazione ironica. In definitiva, il racconto si chiude con Amanda che guarda il mare di Malmö. È consapevole, infatti, che l’amore non è una meta. Ma è un percorso da raccontare con sincerità.

Cast completo della serie tv Diario dei miei due di picche

Per concludere, il cast è composto da attori svedesi. Sono capaci, peraltro, di dare autenticità e ironia ai personaggi. Rendono, quindi, la narrazione vicina al pubblico contemporaneo.