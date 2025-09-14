Torna con nuove inchieste, ospiti in studio e reportage Le Iene, la cui nuova edizione è visibile dal 14 settembre. Lo show, come al solito, è proposto su Italia 1, in prima serata.

Le Iene 14 settembre, la storia di Achille Polonara

Al timone de Le Iene, nella nuova edizione al via oggi, c’è Veronica Gentili. Al suo fianco è confermata la presenza del comico Max Angioni, che effettua varie incursioni e commenta, con ironia e leggerezza, alcuni dei temi affrontati durante la serata.

Nel corso de Le Iene del 14 settembre è proposto un focus sulla storia di Achille Polonara. Il cestista, fra i più forti e conosciuti della pallacanestro italiana, ha incontrato l’inviato Nicolò De Devitiis, al quale racconta come è cambiata la sua vita nelle ultime settimane.

A giugno, Polonara ha ricevuto la diagnosi di leucemia. Lo sportivo ha deciso di sottoporsi, a Valencia, ad una terapia sperimentale. A breve, il giocatore sotto contratto con la Dinamo Sassari si sottoporrà al trapianto di midollo, passaggio fondamentale nel percorso verso la guarigione.

Il ricordo di Giorgio Armani

Durante Le Iene del 14 settembre, l’inviato Filippo Roma effettua una inchiesta su Scommessa Collettiva. Si tratta di un club che sarebbe stato fondato, anni fa, da Mario Adinolfi, negli scorsi mesi fra i protagonisti de L’Isola dei Famosi. Roma ha intervistato alcune persone che avrebbero investito nel progetto ma che non avrebbero ancora ricevuto quello che gli sarebbe stato promesso.

Nella scaletta de Le Iene di domenica 14 settembre è inserito un lungo omaggio a Giorgio Armani. Lo stilista ed imprenditore, che ha contribuito a diffondere il marchio del Made in Italy in tutto il mondo, è morto il 4 settembre scorso. Per ricordarlo, e parlare del ruolo fondamentale che ha avuto nel mondo della moda, c’è Fabio Mancini. Nato in Germania e residente in Italia da quando ha quattro anni, è un supermodello che da tempo lavora con Armani. La prima sfilata per lo stilista risale al 2008.

Le Iene 14 settembre, Alfa ed il successo della Nazionale femminile di pallavolo

La diretta de Le Iene del 14 settembre è arricchita dalla partecipazione di vari ospiti. In primis c’è uno dei protagonisti della musica estiva italiana, ovvero Alfa. Il giovane cantautore è da settimane ai vertici delle classifiche delle hit più ascoltate con A me mi piaci, brano realizzato in collaborazione con Manu Chao.

I conduttori, infine, dialogano con Sarah Fahr. La pallavolista, centrale dell’Imoco, è stata una delle protagoniste della storica vittoria della Nazionale ai recenti Mondiali, disputati in Thailandia.