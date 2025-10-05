La notte nel cuore è una serie turca trasmessa in prima serata su Canale 5, che domenica 5 ottobre 2025 propone la ventiduesima puntata. La serie continua a registrare ascolti eccellenti, con un doppio appuntamento settimanale. Al centro della puntata segreti familiari, conflitti sentimentali e un colpo di scena che ha cambiato gli equilibri tra i Sansalan.

Regia, produzione e protagonisti del La notte nel cuore puntata 5 ottobre 2025

La regia è affidata a Gürsel Ateş, con produzione di O3 Medya per Mediaset.

La serie è ambientata in Turchia, tra Istanbul e Bursa, e racconta le vicende della famiglia Sansalan, tra drammi medici, amori e segreti.

I protagonisti principali sono:

Halit Ergenç : Samet Sansalan

: Samet Sansalan Birce Akalay : Nihayet

: Nihayet Mehmet Günsür : Cihan

: Cihan Özge Özpirinçci : Melek

: Melek Kaan Urgancıoğlu : Nuh

: Nuh Aslı Enver: Sevilay

Dove è stata girata?

La serie è stata girata in Turchia, principalmente a Istanbul, con scene ambientate anche a Bursa e Sapanca.

Gli interni della clinica e della villa Sansalan sono stati ricostruiti negli studi di Ayazağa, mentre le sequenze esterne sono girate tra Beşiktaş e Üsküdar.

Trama de La notte nel cuore puntata 5 ottobre 2025

Samet Sansalan, patriarca della famiglia, è in attesa di un trapianto di rene.

Tutti i membri della famiglia e dello staff si sottopongono a prelievi di sangue per trovare un donatore compatibile.

Nel frattempo, Cihan e Sevilay affrontano l’udienza di divorzio, mentre Nuh, geloso, pensa di regalare a Sevilay un anello di fidanzamento, ma Melek lo convince a donarle quello della madre Sakine.

Tahsin acquista una clinica di fisioterapia per offrire a Melek una nuova opportunità lavorativa.

Cihan confida a Sumru il desiderio di tornare a Berlino dopo la guarigione del padre.

Durante la notte, Esma regala a Esat un ciondolo a forma di metà cuore, ma lui lo getta nel cestino subito dopo.

Spoiler finale

Durante la festa di compleanno di Samet, organizzata da Nihayet, sono presenti tutti i familiari, Sumru, Tahsin e i gemelli.

Nihayet convoca anche il personale e rivela pubblicamente che Bunyamin è il figlio di Samet, provocando uno shock generale.

Samet accusa il padre di averlo fatto vivere in condizioni difficili per 40 anni e abbandona la festa.

Poco dopo, accusa un malore. In un clima teso, Esat accusa Sumru di essere la causa del malessere del padre.

Cast completo della serie tv La notte nel cuore

Il cast della serie riunisce grandi interpreti della televisione turca, con ruoli intensi e sfaccettati.