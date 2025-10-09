Playing Gracie Darling è una nuova e inquietante serie tv australiana disponibile su Paramount+, composta da 6 episodi. La creatrice Miranda Nation e il regista Jonathan Brough firmano un’opera che mescola con maestria il dramma psicologico e il mistero soprannaturale. La storia segue Joni, una psicologa infantile costretta ad affrontare un trauma irrisolto quando la scomparsa di una ragazza riapre le ferite di un passato mai dimenticato.

Regia, produzione e protagonisti della serie tv Playing Gracie Darling

Jonathan Brough firma la regia, mentre la produzione è curata da Curio Pictures, con distribuzione internazionale di Sony Pictures Television. La serie, ambientata nelle suggestive zone rurali del Nuovo Galles del Sud, in Australia, affronta con grande sensibilità temi complessi come il senso di colpa, la memoria e il trauma generazionale. I protagonisti principali sono:

Morgana O’Reilly : interpreta Joni Gray.

: interpreta Joni Gray. Harriet Walter : nel ruolo di Pattie, una figura chiave del passato.

: nel ruolo di Pattie, una figura chiave del passato. Rudi Dharmalingam : interpreta Jay.

: interpreta Jay. Celia Pacquola: nel ruolo di Ruth.

Dove è stata girata?

La produzione ha girato la serie in Australia, scegliendo come location principale la suggestiva regione del fiume Hawkesbury nel Nuovo Galles del Sud. Le riprese si sono svolte tra gennaio e marzo 2025, con il supporto di enti come Screen Australia e Screen NSW. Le ambientazioni naturali, con le loro atmosfere selvagge, e le antiche case coloniali contribuiscono a creare un’atmosfera sospesa e profondamente inquietante, che riflette lo stato d’animo della protagonista.

Trama della serie tv Playing Gracie Darling

La scomparsa della sua migliore amica Gracie Darling, avvenuta 27 anni prima durante una seduta spiritica finita male, segna profondamente la vita di Joni Gray (Morgana O’Reilly), oggi diventata una psicologa infantile. Tuttavia, il passato torna a bussare alla sua porta quando un poliziotto locale la contatta per informarla che un’altra ragazza della famiglia Darling è scomparsa in circostanze misteriosamente simili. Di conseguenza, Joni si sente in dovere di tornare nel paese della sua infanzia, un luogo carico di ricordi dolorosi che aveva cercato di dimenticare.

Inizialmente, il suo ritorno è accolto con ostilità e sospetto dalla piccola comunità. Pertanto, la serie alterna costantemente presente e passato, ricostruendo attraverso flashback i legami tra le due sparizioni e il trauma che ha definito la vita di Joni. Ogni episodio svela un nuovo frammento del mistero, tra apparizioni spettrali, visioni inquietanti e oscuri segreti familiari. Joni, usando le sue competenze professionali e il suo legame personale con il caso, inizia un’indagine non ufficiale, capendo presto che la chiave di tutto risiede in ciò che accadde davvero durante quella fatidica seduta spiritica.

Spoiler finale

Nel finale, attraverso un percorso doloroso, Joni scopre la verità. La scomparsa di Gracie non fu un evento soprannaturale, ma il risultato di un rituale manipolato da un adulto presente alla seduta, che approfittò della situazione. La nuova sparizione è legata a un disperato tentativo di ripetere quel rituale per “riportare indietro” Gracie. A orchestrare tutto è stato Jay, il fratello di Gracie, che confessa di aver agito spinto da un incrollabile senso di colpa per non aver protetto la sorella anni prima. La serie si chiude con Joni che, dopo aver finalmente affrontato il suo passato e risolto il mistero, decide di lasciare di nuovo il paese. Mentre si allontana, porta con sé una vecchia registrazione con la voce di Gracie, non più come un fantasma che la tormenta, ma come un ricordo a cui ha finalmente dato pace.

Cast completo della serie tv Playing Gracie Darling

Il cast riunisce eccellenti interpreti australiani e britannici, che offrono performance intense e ricche di sfumature.