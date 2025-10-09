Tutti i principali campionati nazionali sono in pausa per le Qualificazioni ai Mondiali ed alcuni di questi match sono in programmazione tv anche in chiaro, su Cielo. Le giornate da tenere in considerazione, a tal proposito, sono quelle di giovedì 9 e di domenica 12 ottobre.

Qualificazioni Mondiali programmazione tv Cielo, il match del 9 ottobre

Come detto, il primo incontro valevole per le Qualificazioni ai Mondiali ad essere in programmazione tv su Cielo è previsto il 9 ottobre. In campo, le protagoniste dell’incontro sono la Repubblica Ceca e la Croazia.

Si tratta di uno scontro molto interessante, fra le due compagini che, al momento, stanno dominando il gruppo L. Rispettivamente in seconda e prima posizione nel girone, sono entrambe a quota 12 punti, anche se i croati hanno disputato un match in meno rispetto agli avversari.

La squadra favorita, alla vigilia, è quella che gioca in trasferta, potendo contare su un centrocampo di grande qualità, composto, fra gli altri, da Pasalic, Sucic e, soprattutto, Luka Modric, giocatore sotto contratto con il Milan.

Repubblica Ceca-Croazia parte alle 20:45. Su Cielo, il commento dell’incontro è affidato alla voce di Federico Botti.

Qualificazioni Mondiali programmazione tv Cielo, il 12 ottobre è la volta della Danimarca

La programmazione tv di Cielo delle partite di Qualificazione ai Mondiali prosegue domenica 12 ottobre.

A partire dalle ore 20:45, infatti, si svolge l’appuntamento che oppone la Danimarca alla Grecia. Inserite all’interno del raggruppamento C, l’incontro potrebbe essere potenzialmente molto importante per l’accesso al campionato iridato.

Al termine delle prime due giornate disputate, la Danimarca è attualmente prima in classifica, a quota quattro punti. La Grecia, invece, è terza (e dunque momentaneamente fuori anche dal playoff), a tre punti. In una situazione così tanto in discussione, ogni punto potrebbe essere potenzialmente decisivo.

Il faccia a faccia fra Danimarca-Grecia, su Cielo, è raccontato da Daniele Barone.

Gli altri incontri proposti su Sky

Molti degli altri match valevoli per le Qualificazioni ai Mondiali sono trasmessi solamente a pagamento, su Sky.

Fra le partite più interessanti, il 10 ottobre c’è quella fra la Germania ed il Lussemburgo, visibile su Sky Sport Uno (canale 201) col racconto di Paolo Ciarravano.

Il giorno seguente, l’11 ottobre, la Norvegia, diretta concorrente dell’Italia per l’accesso ai Mondiali, affronta Israele. Tale faccia a faccia, previsto alle 18:00, è in onda su Sky Sport Calcio (canale 202) con la telecronaca di Matteo Marceddu. Poche ore più tardi, alle 20:45, tocca ad un’altra big del calcio mondiale, cioè la Spagna, che accoglie in casa la Georgia. Inserito nei palinsesti di Sky Sport Uno, la narrazione è di Antonio Nucera.

Infine, il 13 ottobre dalle 20:45, gli abbonati a Sky, su Sky Sport Uno, possono seguire l’interessante sfida Islanda-Francia.