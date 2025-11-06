Il Commissario Ricciardi 3 diretta conferenza stampa
Soap e serie tv

Il Commissario Ricciardi 3, la conferenza stampa: tutte le dichiarazioni

Matteo Tuveri
6 Novembre 2025 1 minuto di lettura
0 Commenti

Giovedì 6 novembre, dalle 12:00, la Rai presenta Il Commissario Ricciardi 3 in una conferenza stampa che seguiremo in diretta. Realizzata da Rai Fiction e Clemart, la terza stagione esordisce su Rai 1 il 10 novembre, in prima serata.

Ambientata a Napoli nel 1933, la trama racconta le nuove indagini del Commissario Ricciardi, che continua ad indagare tra i fantasmi delle vittime di morte violenta. Il personaggio principale sembra, comunque, più sereno, grazie alla presenza, al suo fianco, di Erica.

Alla conferenza stampa de Il Commissario Ricciardi 3, che seguiremo in diretta, presenzia il regista Gianpaolo Tescari. Con lui, in collegamento, Maurizio De Giovanni, ideatore e sceneggiatore della produzione. C’è, infine, parte del cast, ovvero Lino Guanciale, Antonio Milo, Serena Iansiti, Maria Vera Ratti ed Enrico Ianniello.

Il Commissario Ricciardi 3 diretta conferenza stampa trama

Tags:

Condividi Articolo

Seguimi Scritto Da

Matteo Tuveri

Other Articles

Maridacaterini.it è una testata giornalistica iscritta al registro della stampa del tribunale di Roma, al numero 187/2015 – P.Iva 05263700659. Marida Caterini è una giornalista, esperta di spettacoli, in particolare di programmi TV. Maridacaterini.it la TV e non solo…’
Facebook Youtube Instagram

maridacaterini.it © 2023. All Rights Reserved.