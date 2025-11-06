Giovedì 6 novembre, dalle 12:00, la Rai presenta Il Commissario Ricciardi 3 in una conferenza stampa che seguiremo in diretta. Realizzata da Rai Fiction e Clemart, la terza stagione esordisce su Rai 1 il 10 novembre, in prima serata.
Ambientata a Napoli nel 1933, la trama racconta le nuove indagini del Commissario Ricciardi, che continua ad indagare tra i fantasmi delle vittime di morte violenta. Il personaggio principale sembra, comunque, più sereno, grazie alla presenza, al suo fianco, di Erica.
Alla conferenza stampa de Il Commissario Ricciardi 3, che seguiremo in diretta, presenzia il regista Gianpaolo Tescari. Con lui, in collegamento, Maurizio De Giovanni, ideatore e sceneggiatore della produzione. C’è, infine, parte del cast, ovvero Lino Guanciale, Antonio Milo, Serena Iansiti, Maria Vera Ratti ed Enrico Ianniello.