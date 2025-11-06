Il fenomeno teen-romance tedesco Maxton Hall Il mondo tra di noi 2 torna con una seconda e attesissima stagione su Prime Video. Tratta dalla serie di romanzi best-seller “Save Me” di Mona Kasten, la serie riprende l’appassionante e travagliata storia d’amore tra la borsista Ruby Bell e il ricco erede James Beaufort. Composta da 6 nuovi episodi, questa stagione alza la posta in gioco, abbandonando in parte i toni leggeri della prima per esplorare tematiche più mature e drammatiche, mettendo i protagonisti di fronte a sogni infranti, pressioni familiari insostenibili e nuovi, dolorosi ostacoli.

Regia, produzione e protagonisti della serie tv Maxton Hall Il mondo tra di noi 2

La regia di questo nuovo capitolo è nuovamente affidata a Martin Schreier, che mantiene la coerenza stilistica della serie. La produzione è curata da UFA Fiction per Prime Video Germania, che ne gestisce la distribuzione internazionale dopo l’enorme successo della prima stagione. La narrazione si svolge ancora una volta tra le mura del prestigioso (e fittizio) college Maxton Hall, un’istituzione elitaria che funge da microcosmo per le tensioni sociali tra due mondi opposti.

I protagonisti principali che tornano a far sognare il pubblico sono:

Damian Hardung : nel ruolo del tormentato James Beaufort

: nel ruolo del tormentato James Beaufort Harriet Herbig-Matten : che interpreta l’ambiziosa e determinata Ruby Bell

: che interpreta l’ambiziosa e determinata Ruby Bell Justus Riesner : Alistair

: Alistair Sonja Weißer : Lydia Beaufort

: Lydia Beaufort Ben Felipe : Cyril

: Cyril Runa Greiner: Ember

Dove è stata girata?

Per riflettere l’evoluzione della storia, la produzione della seconda stagione ha ampliato le sue location, girando tra Oxford, Londra e Berlino. Le iconiche scene ambientate nel college sono state realizzate sfruttando gli edifici storici delle prestigiose università di Oxford e Cambridge, che conferiscono alla serie un’atmosfera autentica e sognante. Gli interni, invece, sono stati meticolosamente ricostruiti negli studi di UFA a Potsdam, mentre le sequenze che esplorano le complesse dinamiche familiari dei Beaufort si svolgono in lussuose ville private nei dintorni di Berlino.

Trama della serie tv Maxton Hall Il mondo tra di noi 2

La seconda stagione riprende esattamente dove si era interrotta la prima. Dopo la magica notte trascorsa insieme a Oxford, Ruby è al settimo cielo: il suo sogno di studiare nella prestigiosa università sembra a un passo e ha finalmente conquistato il cuore dell’irraggiungibile James. Tuttavia, la sua favola si trasforma bruscamente in un incubo. Un evento tragico e improvviso si abbatte sulla famiglia Beaufort, stravolgendo ogni equilibrio.

James, già schiacciato dal peso del dolore e dalle crescenti pressioni del padre, si chiude in sé stesso e allontana bruscamente Ruby, convinto di dover sacrificare la sua felicità per il bene della famiglia. Ferita, confusa e con il cuore spezzato, Ruby cerca disperatamente di tornare alla sua vecchia vita, quella in cui era una studentessa modello e invisibile. Ma scopre presto che è impossibile: la sua relazione con James l’ha messa sotto i riflettori, trasformandola in un bersaglio. Questo nuovo capitolo esplora con maggiore profondità i temi dell’amore, dell’ambizione, dei segreti familiari e della crescita personale, adottando un tono più maturo e drammatico.

Spoiler finale

Nel finale di stagione, la tensione raggiunge il suo culmine. Durante un drammatico confronto, James trova finalmente il coraggio di affrontare suo padre, prendendo una decisione che gli cambia la vita: rinuncia all’eredità e al futuro che gli era stato imposto per seguire il suo cuore e i suoi veri desideri. Nel frattempo, Ruby, dopo mesi di duro lavoro, riceve l’ambita proposta accademica da Oxford. Si trova così di fronte a un bivio straziante: deve scegliere tra la sua carriera, il sogno di una vita, e l’amore per James. La stagione si chiude con un incontro segreto e carico di emozione tra i due, in una biblioteca deserta. Lì, circondati da libri e promesse, si scambiano un giuramento che lascia la porta aperta al futuro: “Qualunque cosa accada, non smetterò mai di cercarti.”

Cast completo della serie tv Maxton Hall Il mondo tra di noi 2

Il cast conferma i volti amati della prima stagione, pronti a riprendere i loro ruoli, e introduce nuovi personaggi chiave che porteranno scompiglio nelle vite dei protagonisti.