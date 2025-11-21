Venerdì 21 novembre prosegue, con la seconda puntata, Call My Agent 3. Il titolo prende il via alle ore 21:25 circa, su Sky Serie e Sky Uno.

Call My Agent 3 seconda puntata, regista e dove è girata

Call My Agent è l’adattamento italiano della francese Dix Pour Cent. Nata dalla collaborazione fra la Palomar e Sky Studios, la regia è affidata a Simone Spada. La sceneggiatura, invece, è firmata da Federico Baccomo, Camilla Buizza e Tommaso Renzoni.

La terza stagione è composta da un totale di sei episodi, dalla durata di circa un’ora ciascuna. Sky ne manda in onda due alla settimana, nel prime time del venerdì. Le riprese si sono svolte a Roma.

Call My Agent 3 racconta le avventure dell’agenzia CMA, mediante la quale è raccontato il dietro le quinte del mondo televisivo, musicale e cinematografico. La stagione giungerà al termine il 28 novembre prossimo.

Call My Agent 3 seconda puntata, la trama

Nel corso della seconda puntata di Call My Agent 3, nell’agenzia fa il suo arrivo Stefania Sandrelli. L’attrice si rivolge ai protagonisti con la speranza di trovare nuove sfide da aggiungere al suo lungo curriculum. Ben presto, Sandrelli trova un progetto che la soddisfa: partecipare al nuovo film di Antonia Aganor, giovane regista già molto apprezzata e che ha come agente Lea. Tutto sembra essere perfetto, ma emerge un problema: Antonia, infatti, non ha nessuna intenzione di lavorare con Sandrelli, a causa di un vecchio torto che non ha mai dimenticato che di cui Sandrelli sembra essere ignara.

La reunion del cast di Romanzo Criminale

A seguire, nella seconda puntata di Call My Agent, fra i protagonisti fervono i preparativi per l’attesa reunion degli attori di Romanzo Criminale. Tuttavia, una volta giunti sul set, le cose prendono una svolta inaspettata. La vecchia banda, formata da Vinicio Marchioni, Francesco Montanari, Alessandro Roia, Marco Bocci, Edoardo Pesce e Daniela Virgilio, si scontra con una nuova banda, formata da un gruppo di ragazzini che sembrano non essere in grado di distinguere la realtà dalla fantasia.

Call My Agent 3 seconda puntata, il cast

Di seguito il cast degli attori e personaggi da loro interpretati nel corso del secondo appuntamento di Call My Agent 3, proposto anche in streaming su Now TV e Sky Go.