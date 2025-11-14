Prende il via venerdì 14 novembre Call My Agent 3. La nuova stagione della serie è proposta su Sky Serie a partire dalle ore 21:15.

Call My Agent 3, regista e dove è girata

Call My Agent è l’adattamento italiano della francese Dix Pour Cent. Nata dalla collaborazione fra la Palomar e Sky Studios, la regia è affidata a Simone Spada. La sceneggiatura, invece, è firmata da Federico Baccomo, Camilla Buizza e Tommaso Renzoni.

La terza stagione è composta da un totale di sei episodi, dalla durata di circa un’ora ciascuna. Sky ne manda in onda due alla settimana, nel prime time del venerdì. Le riprese si sono svolte a Roma.

Call My Agent 3 racconta le avventure dell’agenzia CMA, mediante la quale è raccontato il dietro le quinte del mondo televisivo, musicale e cinematografico.

Call My Agent 3, la trama

In Call My Agent, l’agenzia CMA è destinata ad affrontare delle difficoltà. Ora che Elvira non c’è più, gli equilibri dell’agenzia sono destinati a cambiare. A peggiorare la situazione, inoltre, vi è l’arrivo in Italia della UBA, una delle agenzie più influenti al mondo, destinata a dominare, nel giro di poco tempo, il mercato nostrano. Gli agenti Vittorio, Lea e Gabriele, nonostante le difficoltà, sono pronti a tutto pur di difendere il loro lavoro.

Ad arricchire i vari appuntamenti ci sono varie guest star, che interpretano loro stessi. Il primo ospite speciale è Luca Argentero: l’attore, ora che Elvira non c’è più, è rimasto senza agente. Vittorio, Lea e Gabriele devono cercare di convincerlo a rimanere con la CMA e chi ci riuscirà diventerà il nuovo direttore dell’agenzia. La missione è tutt’altro che semplice, considerato che l’attore ha intenzione di ritirarsi.

Gabriele e Lea alle prese con Michelle Hunziker ed Aurora Ramazzotti

Nel debutto della terza stagione di Call My Agent, alla CMA arrivano Michelle Hunziker ed Aurora Ramazzotti. Le due hanno ricevuto un’offerta di lavoro allettante, ovvero interpretare mamma e figlia nel musical Mamma mia degli ABBA. Inizialmente mostrano entusiasmo, ma di nascosto l’una dall’altra provano a far sabotare il progetto. I loro agenti Gabriele e Lea, tuttavia, non sono disposti a perdere un’opportunità così ghiotta.

Call My Agent 3, il cast

Di seguito il cast degli attori e personaggi da loro interpretati nell’esordio di Call My Agent 3.