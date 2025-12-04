La serie tv western drammatica The Abandons è disponibile per la visione su Netflix. Ideata da Kurt Sutter, la serie sviluppa un racconto crudo e avvincente incentrato sui temi della vendetta, del potere e dell’istinto di sopravvivenza nel selvaggio West. La narrazione esplora il conflitto senza quartiere che divampa tra una famiglia estremamente ricca e privilegiata e un gruppo di orfani e reietti che, uniti dal bisogno, hanno creato una “famiglia trovata” basata su una lealtà indissolubile e sulla necessità di sopravvivere in un ambiente ostile.

Regia, produzione e protagonisti della serie tv The Abandons

La direzione e la creazione della serie sono affidate a Kurt Sutter, un autore rinomato per la sua capacità di costruire mondi narrativi complessi e personaggi intensi. La produzione vede la collaborazione tra la sua Sutter Ink e Netflix Studios.

La serie è ambientata nell’Oregon Territory, precisamente nel 1850, e mette in scena un Far West spietato, dove la violenza è all’ordine del giorno e la legge spesso non trova applicazione.

Le protagoniste principali sono due attrici di grande calibro: Lena Headey e Gillian Anderson, che interpretano le due matriarche rivali, figure centrali che incarnano la lotta per il potere e la sopravvivenza.

Dove è stata girata?

Le riprese si sono svolte negli Stati Uniti, scegliendo accuratamente come location l’Oregon e il Montana. I paesaggi naturali vasti e le ambientazioni rurali di queste aree ricreano in modo autentico l’atmosfera cruda e selvaggia del Far West.

Gli interni della serie sono stati girati in studi specializzati negli Stati Uniti, mentre le scene esterne hanno sfruttato la maestosità di canyon, foreste e villaggi costruiti appositamente per le riprese, garantendo un’immersione totale nell’epoca storica.

Trama della serie tv The Abandons

La storia ha inizio nel 1850, in un territorio degli Stati Uniti occidentale dove la legge fatica a imporsi e l’autorità è debole. Due potenti famiglie si contendono aspramente il controllo e il potere su questa terra: da un lato troviamo i Van Ness, ricchi, spietati e pieni di privilegi, dall’altro i Nolan, un gruppo di orfani e outsider che hanno formato un legame indissolubile, uniti dalla necessità di sopravvivere alle avversità. Di conseguenza, il conflitto tra i due gruppi, inevitabile, esplode rapidamente in una vera e propria guerra per il controllo del territorio, segnata da spargimenti di sangue e una sete implacabile di vendetta.

Intanto, l’escalation della violenza minaccia di coinvolgere tutta la comunità. Nonostante ciò, la lotta per la supremazia rivela anche l’esistenza di segreti condivisi. Perciò, questi misteri in comune rischiano di distruggere le fondamenta di entrambi i clan. Poi, ogni azione è motivata da un misto di avidità e desiderio di giustizia. Quindi, la serie esplora il lato oscuro del sogno americano e della colonizzazione. Eppure, le donne alla guida dei clan mostrano una forza inaspettata. Alla fine, il potere si manifesta in modi brutali e inattesi. La narrazione è un’epopea violenta che esplora le dinamiche di potere, l’importanza della lealtà e il prezzo della sopravvivenza in un mondo senza regole.

Spoiler finale

La prima stagione della serie, composta da un totale di 7 episodi, giunge alla sua conclusione con un evento drammatico: un massacro che ridefinisce completamente gli equilibri di potere nel territorio. Il culmine narrativo vede le due matriarche, Fiona Nolan (Lena Headey) e Constance Van Ness (Gillian Anderson), affrontarsi in un intenso duello finale. Questo scontro lascia in sospeso il destino di molti personaggi e, di fatto, apre la possibilità concreta e suggestiva di una seconda stagione che riprenda il racconto da questi nuovi e instabili equilibri.

Cast completo della serie tv The Abandons

Il cast assemblato per la serie riunisce interpreti di alto profilo, noti a livello internazionale, accanto a giovani talenti emergenti. Di seguito l’elenco completo degli attori e dei personaggi che animano la serie western: