La commedia romantica L’amore in ufficio (titolo originale Amor de oficina, nota sul mercato internazionale come Love from 9 to 5) approda nel catalogo di Netflix portando una ventata di freschezza e umorismo. Creata dalla mente brillante di Carolina Rivera, questa serie mescola sapientemente l’ironia tagliente con i sentimenti più dolci, dimostrando come l’accesa competizione professionale possa evolversi in un’attrazione irresistibile e, contemporaneamente, generare conflitti esilaranti.

Regia, produzione e protagonisti della serie tv L’amore in ufficio

La regia porta la firma di Carolina Rivera, la quale imprime un ritmo serrato e dinamico alla narrazione, tipico delle migliori screwball comedy.

La produzione, curata da Netflix Latinoamérica, ha scelto di ambientare le vicende a Buenos Aires, sfruttando l’energia della metropoli argentina per incorniciare le complesse dinamiche di potere e seduzione che animano il contesto aziendale.

Il cast vanta attori di grande carisma: Ana González Bello interpreta la determinata protagonista femminile, mentre Diego Klein presta il volto alla sua affascinante controparte maschile. A completare il triangolo lavorativo troviamo la talentuosa Martha Reyes Arias.

Dove è stata girata?

La troupe ha lavorato interamente in Argentina, concentrando le riprese nel cuore pulsante di Buenos Aires.

Gli scenografi hanno ricostruito gli interni aziendali in moderni studi televisivi per enfatizzare l’ambiente corporate, mentre le scene in esterna regalano allo spettatore suggestivi scorci urbani, dai grattacieli di Puerto Madero ai caffè storici del centro, che fanno da sfondo alle pause pranzo e agli incontri segreti dei protagonisti.

Trama della serie tv L’amore in ufficio

Al centro della storia troviamo Lucía (Ana González Bello), una donna brillante e stacanovista che ha dedicato l’intera vita alla carriera. Il suo obiettivo appare chiaro fin da subito: diventare il nuovo CEO dell’azienda di intimo per cui lavora, credendo fermamente che la meritocrazia premierà i suoi sacrifici.

Tuttavia, i suoi piani subiscono una brusca frenata con l’arrivo di Martín (Diego Klein). Figlio del proprietario, Martín incarna tutto ciò che Lucía detesta: è affascinante, apparentemente superficiale e privilegiato. Il giovane, deciso a dimostrare al padre il proprio valore, punta allo stesso ruolo dirigenziale, innescando una guerra fredda fatta di sabotaggi creativi, presentazioni rubate e frecciatine in sala riunioni.

Nonostante l’iniziale ostilità, la convivenza forzata su progetti comuni fa emergere lati nascosti di entrambi. Lucía scopre che dietro l’apparenza da “figlio di papà” di Martín si nasconde un uomo sensibile e capace, mentre Martín rimane colpito dalla passione e dall’integrità della collega.

Di conseguenza, la tensione professionale muta lentamente in una chimica esplosiva. La serie gioca abilmente con questi equilibri, alternando momenti di pura comicità slapstick a sequenze romantiche, mantenendo sempre un tono leggero e coinvolgente che interroga lo spettatore sulle priorità della vita.

Spoiler finale

Negli episodi conclusivi, la competizione raggiunge il culmine. Sia Lucía che Martín si trovano di fronte a un bivio cruciale: scegliere tra l’ambizione sfrenata, che garantirebbe il posto di CEO, e l’amore che ormai provano l’uno per l’altra.

La decisione finale sconvolge gli assetti aziendali e ridefinisce i loro percorsi personali, evitando un lieto fine scontato e lasciando la porta spalancata per una potenziale seconda stagione.

Il tema centrale risuona forte anche dopo i titoli di coda: è davvero possibile conciliare l’ascesa al successo con la felicità sentimentale?

Cast completo della serie tv L’amore in ufficio