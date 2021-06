Molly’s Game film Rai Movie – trama, cast, finale

Condividi su







Torna su Canale 5 alle 21.40 circa di questa sera, 10 giugno 2021, il documentario Viaggio nella grande bellezza. L’attore Cesare Bocci è nuovamente guida e narratore del programma nel corso delle cinque puntate che compongono la nuova edizione 2021.

Viaggio nella grande bellezza è realizzato da Mediaset, in collaborazione con RealLife Television per la regia di Roberto Burchielli. Le puntate della nuova edizione sono incentrate sui più grandi amori della Storia; amori, quindi, tra Re e Regine, nobili e reali dal Medioevo ai giorni nostri.

Non a caso, quindi, la prima puntata è interamente dedicata alla famiglia reale inglese Windsor. Una delle stirpi reali, ancora oggi alla guida dell’UK, più longeve, la cui storia è segnata da amori intensi, grandi gioie e soddisfazioni; ma anche lutti e tragedie che hanno sconvolto il mondo intero.

Quindi, Viaggio nella grande bellezza conduce lo spettatore attraverso la storia d’amore tra Elisabetta II e il Principe Filippo; il Principe Carlo e Lady Diana; il Principe William e Kate Middleton. Grandi protagonisti della storia recente dell’Inghilterra. Ma, anche, alla riscoperta delle vicissitudini dei regnanti del passato: Umberto I, Margherita di Savoia; e poi Grace Kelly e Ranieri di Monaco; lo Scià di Persia e Sorāyā Esfandiyāri Bakhtiyāri; Felipe di Borbone e Letizia Ortiz.

Non mancano, inoltre, ospiti speciali chiamati a raccontare le loro esperienze personali. Come Alfonso Signorini, Enrica Roddolo; e ancora Flaminia Bolzan, Eva Ravnbol e Cesara Buonamici.

Viaggio nella grande bellezza 10 giugno, la diretta

Inizia la puntata. Il conduttore e attore Cesare Bocci, dal giardino della Villa Reale di Monza, introduce l’argomento della puntata: la storia della famiglia reale Windsor. A partire dal matrimonio più recente: quello del Principe Harry e dell’attrice americana Meghan Markle. Nonchè, poi, la loro uscita dalla stirpe reale in seguito ai dissidi tra Harry e la sua famiglia.

Il primo ospite della serata è Alfonso Signorini. “Della storia tra Harry e Meghan ha affascinato l’incastro di due mondi a confronto: quello di Hollywood e quello della monarchia inglese.” racconta.

E’ quindi raccontata la vita e la storia di Meghan Markle prima del matrimonio con Harry. “Per festeggiare i 18 anni volle andare a Londra. Sognava la famiglia reale, e alla fine ne è divenuta parte.” racconta Alfonso Signorini.

Poi, la narrazione prosegue raccontando la vita e l’infanzia di Harry Windsor. E quindi la sua carriera militare, la sregolatezza, il dolore per la perdita prematura di sua madre: Lady Diana.

Viaggio nella grande bellezza 10 giugno, il fidanzamento, e il matrimonio di Harry e Meghan, la crisi

Segue il racconto dei primi anni di fidanzamento, e poi matrimonio, di Harry e Meghan. “Si poteva intuire che la coppia sarebbe presto andata in contrasto con la corte, per il continuo evocare di Diana come modello ingombrante per Meghan.” spiega il conduttore.

Due anni dopo il matrimonio, nasce il primogenito di Meghan e Harry. Meghan racconterà in seguito che quello è il periodo durante il quale iniziano gli attriti fra lei e la Regina, e l’intera corte. In seguito a tali attriti, la Regina Elisabetta II lo annuncia ufficialmente: Meghan e Harry, ufficialmente, non fanno più parte della famiglia reale. Meghan accuserà quindi la Regina di averle riservato commenti razzisti. Accuse che Elisabetta II rifiuterà con un comunicato reale ufficiale.

“E’ divertente notare come l’amplomb della casa reale abbia spinto i due ad andarsene. La coppia ha un certo appeal con il popolo; ma nonostante questo dopo la -Mexit- come è stata chiamata in UK, la Regina è riuscita a riprendersi tutto il favore dei sudditi.” spiega il secondo ospite della puntata: Umberto Broccoli.

Viaggio nella grande bellezza 10 giugno, la storia di Diana, Principessa di Galles

Inizia la narrazione della storia di Diana Spencer, che fu principessa di Galles, moglie del Principe Carlo. E che morì tragicamente in un incidente d’auto il 31 agosto 1997. Sono proposte le immagini di repertorio delle nozze di Lady Diana; Cesara Buonamici, terza ospite del programma, racconta che “Carlo aveva il retro pensiero di continuare a vivere con la sua amante di sempre. Diana invece non la pensava così. Era difficile che lei potesse sopportare a lungo una situazione come quella.”.

Tuttavia, il primo periodo di unione, fino alla nascita del primogenito William, duca di Cambridge, fu sereno. E poi, dopo la nascita di Harry, precisamente nel 1985, i giornali iniziarono a notare che la coppia reale non era più unita come un tempo. “Rimproverarono Diana di non aver tenuto conto del suo ruolo istituzionale” spiega la Buonamici “Ma era Carlo ad avere obblighi istituzionali. E lasciò Diana sola a sè stessa in una posizione difficile da digerire”.

La relazione tra Carlo e Camilla Shand, sua storica amante, era ben nota ai tabloid. Ma fu un evento in particolare a porre fine al matrimonio reale: l’intervista di Lady Diana rilasciata alla BBC. Che, però, è recentemente stata confermata come ottenuta con l’inganno dal giornalista Martin Bashir. “Bashir raccontò, probabilmente, a Diana diverse menzogne, per convincerla a sfogarsi con lui più duramente.” continua la Buonamici.

La notte della tragedia

“Il giorno che il Principe Carlo ammette di aver tradito Diana, lei si vestì con l’abito più sexy che aveva, per raccontare al mondo cosa sarebbe stata ora; una donna libera, ricca e benvoluta” racconta poi la Buonamici.

Ed è vero: dopo il divorzio, Diana si dona anima e corpo alla vita pubblica. Conscia di essere sempre sotto i riflettori, osservata e fotografata.

Fino alla notte della tragedia, il 31 agosto 1997. Flaminia Bolzan, criminologa, racconta che l’autista della macchina di Diana aveva un alto tasso alcolico nel sangue. Tuttavia, alcuni credono ancora che la morte di Lady Diana sia stata il culminare di un complotto voluto da Carlo.

Il giallo fu alimentato da diversi indizi. Uno dei quali, il ritrovamento di tracce di una Fiat Uno sulla fiancata della macchina di Diana. Curiosamente, un giornalista “fedele” a Diana aveva una Fiat Uno. Fu ucciso pochi anni dopo la tragedia.

La vita di Elisabetta II

Ha conosciuto 12 Presidenti degli Stati Uniti, sette Papi e tredici Primi Ministri Inglesi. E’ la Regina Elisabetta II di Inghilterra. Fin dall’inizio, Elisabetta II si comportava come se fosse lei la figlia destinata a divenire Regina. Anche se, all’epoca della sua infanzia, non era così.

La narrazione prosegue con la storia d’amore tra Elisabetta II e Filippo Mountbatten, nata quando la Regina aveva solo 13 anni. Enrica Roddolo è ospite del programma per parlare proprio dell’unione di Elisabetta II e Filippo. “Grazie al principe Filippo Elisabetta è salita per la prima volta in aereo. Prima andava solo via nave. Filippo ha convinto la regina a usare il mezzo televisivo; sono molte le innovazioni alle quali Filippo ha contribuito. Fece scendere dal piedistallo la sovrana” racconta.

Seguono filmati di repertorio della sua storica incoronazione, trasmessa in televisione e storica non solo per la storia di Elisabetta II, ma per l’intera Inghilterra. “Dopo Elisabetta II la corte subirà verosimilmente un pesante ridimensionamento. Sarà tutto diverso” afferma la giornalista Buonamici.

L’Annus Horribilis di Elisabetta II: il 1992

Il divorzio tra Anna e Mark Phillips, l’incendio del castello di Windsor, la separazione del Principe e la Principessa del Galles. Questi gli eventi che rovinarono l’anno 1992 per Elisabetta II. Tanto che Elisabetta definì il 1992 “annus horribilis“, usando un latinismo.

Tuttavia, anche il periodo recente non è stato particolarmente benevolo con la regina. Il Covid, la Brexit, la morte del suo amato consorte Filippo hanno di certo segnato l’ormai novantacinquenne Elisabetta II.

“Il principe William si sta preparando a diventare Re” racconta Alfonso Signorini “Alla morte di Elisabetta II il mondo perderà un pezzo di storia, un punto di riferimento. Lei è l’emblema di una donna che ha saputo gioire e soffrire in silenzio: una lezione di stile.”.

Segue il racconto del matrimonio di William e Kate; e della nascita dei figli della coppia, George, Charlotte e Louis. Mentre Harry può essere definito come il più ribelle, William è di certo il più ligio discendente della famiglia reale. Le somiglianze tra la storia di William e Kate, e quelle di Carlo e Diana sono da subito evidenti a tutti. Tanto che Kate Middleton suscita da subito empatia nel popolo.

La vita di Grace Kelly

Il documentario si concentra poi sulla figura di Grace Kelly; storica star hollywoodiana che, dopo la vittoria di un Oscar alla miglior attrice per la pellicola La ragazza di campagna nel 1955, decise di abbandonare la carriera cinematografica per sposare, nel 1956, il principe Ranieri III di Monaco. Divenendo, così, principessa consorte di Monaco.

Il finale tragico della sua vita, dopo una storia equilibrata e tre figli, sugella la storia di Grace Kelly. Aveva 52 anni, il 14 settembre 1982 , quando morì in un drammatico incidente d’auto. Il Principe Ranieri non si sposerà più, diversamente da altri sovrani. E lentamente si ritira a vita privata.

Poi, il documentario prosegue con la storia della vita di Carolina Luisa Margherita Grimaldi, principessa di Hannover; primogenita del principe Ranieri III di Monaco e della principessa Grace Kelly, nonché sorella del principe Alberto II e di Stéphanie.

Quindi, le vicissitudini di Sorāyā Esfandiyāri Bakhtiyāri; che fu regina di Persia come seconda moglie di Mohammad Reza Pahlavi, l’ultimo Scià di Persia.

Umberto I e La Bella Bolognina

Il viaggio indietro nel tempo attraverso le grandi monarchie Europee prosegue. Sono raccontate le storie di Umberto I, Margherita di Savoia e dell’amante di lui, la duchessa Eugenia; comunemente chiamata la Bella Bolognina. Umberto I era tanto innamorato della sua amante, da farsi costruire nel palazzo di Modena un passaggio segreto nel bagno; per raggiungere e farsi raggiungere da lei, la Bella Bolognina, di nascosto.

