La serie tv crime Land of Sin (titolo originale Synden) arricchisce il catalogo di Netflix con una narrazione intensa e visivamente potente. Questa produzione svedese, composta da 6 episodi, porta la firma inconfondibile di Peter Grönlund, autore già apprezzato per opere come Goliat e Beartown. Il progetto si inserisce perfettamente nel fortunato filone del Nordic Noir, un genere che conquista il pubblico internazionale grazie alla capacità di mescolare atmosfere cupe, paesaggi scandinavi mozzafiato e indagini complesse che scavano nelle dinamiche sociali e familiari più oscure.

Regia, produzione e protagonisti della serie tv Land of Sin

L’ideazione e la regia appartengono interamente a Peter Grönlund, il quale imprime alla serie uno stile realistico e crudo.

Netflix Svezia ha curato la produzione, scegliendo di ambientare la vicenda nella suggestiva penisola di Bjäre, nel sud della Svezia.

Il cast vanta interpretazioni di spessore: Krista Kosonen presta il volto alla tormentata detective Dani, mentre Mohamed Nour Oklah interpreta il suo collega Malik. Attorno a loro ruotano personaggi interpretati da Peter Gantman, Ceasar Matijasevic, Alexander Persson, Lisa Lindgren, William Jannert, Harry Westerlund e Wilmer Rosén.

Dove è stata girata?

La troupe ha effettuato le riprese interamente in Svezia, concentrandosi sulla penisola di Bjäre e sfruttando altre location rurali e costiere della regione. Gli scenari naturali, con le loro vaste pianure e le fattorie isolate, non fungono da semplice sfondo ma diventano parte integrante della narrazione. Il regista utilizza questi spazi per mettere in risalto il netto contrasto tra la bellezza malinconica del paesaggio e le tensioni oscure che agitano la comunità.

Trama della serie tv Land of Sin

L’incipit della storia colpisce subito lo spettatore con il macabro ritrovamento del corpo di un adolescente, Silas, all’interno di una fattoria isolata dal resto del mondo.

Le autorità affidano il caso alla detective Dani (Krista Kosonen), una donna brillante nell’analisi investigativa ma che combatte quotidianamente contro i propri demoni interiori e un passato difficile. I superiori le affiancano Malik (Mohamed Nour Oklah), un giovane collega dai metodi diversi ma complementari.

L’indagine conduce rapidamente i due poliziotti nel cuore pulsante di una comunità chiusa e diffidente. Emerge presto l’esistenza di una sanguinosa faida familiare che avvelena i rapporti locali da generazioni. Dani e Malik devono districarsi in un labirinto dove legami di sangue, lotte di potere e tradizioni arcaiche ostacolano ogni tentativo di raggiungere la verità.

Man mano che scavano nel passato della vittima e della sua famiglia, i detective comprendono che il crimine non rappresenta un evento isolato, bensì il culmine di tensioni mai risolte. Il tema centrale della serie esplora così il confine sottile e pericoloso tra giustizia, peccato e responsabilità personale, ponendo interrogativi morali che coinvolgono anche gli stessi investigatori.

Spoiler finale

Negli episodi conclusivi, la tensione raggiunge l’apice. Dani e Malik riescono a ricostruire l’intera dinamica degli eventi, scoprendo che la morte del giovane Silas scaturisce da una vendetta orchestrata freddamente all’interno della comunità stessa.

La rivelazione della verità sconvolge gli equilibri e mette a dura prova la fiducia reciproca tra i personaggi. La serie si chiude lasciando aperta la possibilità di un seguito, pur offrendo una conclusione che rispetta coerentemente il tono cupo e disincantato tipico del Nordic Noir.

Cast completo della serie tv Land of Sin

La produzione ha riunito attori svedesi di grande esperienza e giovani talenti emergenti per dare vita a questa storia corale.

Ecco i protagonisti principali e i rispettivi ruoli: