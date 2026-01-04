Il reality show Il mio fidanzato coreano (titolo internazionale My Korean Boyfriend) arricchisce il catalogo di Netflix a partire dal 1 gennaio 2026. Questa nuova produzione originale segue il viaggio emotivo e fisico di cinque donne brasiliane che, trovandosi in fasi differenti della loro vita sentimentale, decidono di volare a Seul. L’obiettivo è incontrare di persona i fidanzati sudcoreani conosciuti online. Il programma non si limita a raccontare storie d’amore, ma esplora con profondità il confronto culturale, le sfide concrete della convivenza e la possibilità reale di trasformare un sentimento nato a distanza in una relazione solida e duratura, sfidando il mito dei K-drama.

Concorrenti, protagonisti, conduttori del film Il mio fidanzato coreano

Le telecamere seguono da vicino cinque donne brasiliane, provenienti da diverse città del Brasile, mentre affrontano il lungo viaggio verso la Corea del Sud. Ognuna di loro porta con sé un bagaglio di speranze, insicurezze e sogni romantici nutriti da mesi o anni di videochiamate.

La produzione ha scelto di non utilizzare un conduttore tradizionale: la narrazione si sviluppa interamente attraverso le voci e le storie personali delle protagoniste. Il montaggio alterna sapientemente momenti di vita quotidiana, ripresi in tempo reale, a sessioni di “confessionale” dove le partecipanti analizzano le proprie emozioni senza filtri.

Location

Lo scenario principale che fa da sfondo alle vicende è Seul, la vibrante capitale della Corea del Sud. Le riprese mostrano quartieri iconici come Gangnam e Hongdae, locali alla moda e architetture tradizionali, immergendo lo spettatore nelle atmosfere tipiche delle serie televisive coreane, ma calandole in una realtà ben più complessa.

Svolgimento del reality Il mio fidanzato coreano

Una volta atterrate, le concorrenti iniziano a convivere con i loro partner sudcoreani. Da questo momento, devono affrontare sfide quotidiane che vanno ben oltre il romanticismo virtuale: la barriera linguistica, le differenze nel cibo e, soprattutto, le rigide norme sociali coreane. Ogni episodio mette in risalto il netto contrasto tra l’esuberanza e il calore della cultura brasiliana e la riservatezza tipica di quella coreana.

Tuttavia, non mancano momenti di forte emozione. Le coppie cercano di trovare un equilibrio, scoprendo se l’immagine idealizzata del partner corrisponde alla persona reale che hanno di fronte.

Anticipazioni puntate

La prima stagione comprende 8 episodi, che Netflix ha reso disponibili in un’unica soluzione. Le anticipazioni suggeriscono che il percorso non sarà semplice per tutte: alcune coppie dovranno gestire incomprensioni profonde legate all’etichetta e alle aspettative familiari, rischiando la rottura. Altre, invece, vivranno momenti di grande complicità che rafforzeranno il loro legame. Il reality pone una domanda fondamentale: la vita reale può davvero eguagliare l’intensità emotiva di un K-drama o la fantasia è destinata a scontrarsi con la realtà?

Cast completo del reality Il mio fidanzato coreano

Il gruppo dei partecipanti include le cinque protagoniste brasiliane e i loro rispettivi fidanzati sudcoreani.

La serie dedica ampio spazio all’approfondimento psicologico di ogni coppia, mostrando l’evoluzione del loro rapporto, dal primo imbarazzante incontro in aeroporto fino alle decisioni finali sul futuro della relazione.