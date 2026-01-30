Questa sera, venerdì 30 gennaio 2026, debutta in prima serata su Canale 5 la nuova serie tv Colpa dei sensi. La fiction promette di catturare l’attenzione del pubblico con un intreccio narrativo denso di passione, misteri irrisolti e segreti inconfessabili, il tutto incorniciato dalla suggestiva bellezza della regione Marche. La storia mescola sapientemente i toni del thriller investigativo con quelli del dramma sentimentale, esplorando quanto il passato possa influenzare il presente.

Regia, produzione e protagonisti della serie tv “Colpa dei sensi”

Dietro la macchina da presa troviamo la collaudata coppia formata da Simona Izzo e Ricky Tognazzi, maestri nel dirigere storie familiari complesse e ricche di pathos. La Compagnia Leone Cinematografica cura la produzione per RTI, garantendo alti standard qualitativi.

Al centro della scena brilla un cast di volti noti della televisione italiana: Gabriel Garko torna al genere che lo ha reso celebre, affiancato dalla talentuosa Anna Safroncik. Completano il quadro principale Tommaso Basili e Giorgia Wurth, i quali interpretano ruoli chiave nell’evoluzione dell’intreccio.

Dove è stata girata?

La troupe ha scelto le Marche come palcoscenico naturale per le vicende narrate. In particolare, la città di Ancona diventa quasi un personaggio aggiunto, con il suo porto e i suoi scorci storici che riflettono l’animo tormentato del protagonista.

Le riprese hanno coinvolto:

Il centro storico e le zone portuali di Ancona ;

; Suggestivi borghi medievali e aree costiere della regione;

Location storiche che conferiscono un’atmosfera gotica e romantica alla narrazione.

Trama della serie tv “Colpa dei sensi”

La narrazione prende il via con il ritorno di Davide (Gabriel Garko) nella sua città natale, Ancona. L’uomo aveva abbandonato quei luoghi anni prima, cercando di sfuggire ai fantasmi di una tragedia familiare. Tuttavia, la malattia terminale del padre lo costringe a rientrare. Sul letto di morte, il genitore rompe il silenzio e proclama la propria innocenza riguardo all’omicidio della moglie Adele, un crimine che aveva distrutto la reputazione della famiglia. Questa rivelazione sconvolge Davide, spingendolo a cercare la verità.

Contemporaneamente, il ritorno in città riaccende antiche passioni mai sopite. Davide incontra nuovamente Laura (Anna Safroncik), il grande amore della sua giovinezza. La donna, ora sposata e apparentemente serena, vede crollare le sue certezze di fronte al ritorno dell’ex compagno. Inoltre, figure ambigue come Enrico (Tommaso Basili) e l’affascinante Viola (Giorgia Wurth) si inseriscono in questo delicato equilibrio, tessendo una rete di gelosie e manipolazioni che renderà la ricerca della verità sempre più pericolosa.

Spoiler finale

Nel finale della prima puntata, la situazione precipita. Davide rinviene un indizio materiale che la polizia aveva trascurato all’epoca dei fatti, un elemento capace di ribaltare completamente la versione ufficiale sulla morte di sua madre. Parallelamente, l’attrazione tra lui e Laura diventa innegabile, mettendo a rischio il matrimonio della donna. Inoltre, emerge il personaggio di Tommaso (Francesco Venditti), il quale mostra di possedere informazioni cruciali che potrebbero scagionare o condannare definitivamente il padre di Davide. L’episodio termina con un colpo di scena ambientato nel porto di Ancona, svelando un collegamento inquietante tra il passato della famiglia e un potente segreto custodito dalla comunità locale.

Cast completo della serie tv “Colpa dei sensi”

Di seguito l’elenco degli interpreti principali che danno vita a questa intensa saga familiare: