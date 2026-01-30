La Serie A giunge alla 23esima giornata e qui vi sveliamo la programmazione tv. Il primo anticipo del turno prende il via venerdì 30 gennaio.

Serie A 23esima giornata programmazione tv, le sfide del venerdì e del sabato

Il 30 gennaio, la Serie A parte alle 20:45 con la sfida fra la Lazio ed il Genoa. Si tratta di due compagini che hanno uno stato di forma decisamente differente: i padroni di casa sono in profonda crisi ed hanno vinto solo un incontro nelle ultime cinque uscite. Gli ospiti, invece, non perdono da cinque sfide.

Il 31 gennaio si torna in campo alle 15:00. Il Pisa fanalino di coda cerca i tre punti contro il Sassuolo. Tre ore più tardi, il Napoli di Antonio Conte, dopo la delusione per l’eliminazione dalla Champions League, cerca il riscatto ai danni della Fiorentina, terz’ultima ed a rischio eliminazione. Infine, alle 20:45, il Cagliari, reduce dalle vittorie con Juventus e Fiorentina, accoglie l’Hellas Verona penultimo, in quello che è il primo incontro proposto su Sky.

Il calendario della domenica

La 23esima giornata di Serie A procede domenica 1° febbraio. Alle 12:30, il Torino, dopo quattro sconfitte consecutive e quint’ultimo con 23 punti, sfida il Lecce quart’ultimo a 18 lunghezze.

Dalle 15:00 spazio al faccia a faccia fra il Como, in piena lotta per un posto in Champions League, e l’Atalanta, mentre alle 18:00 sia DAZN che Sky trasmettono, per i propri abbonati, la partita della capolista Inter, impegnata in trasferta con la Cremonese. Alle 20:45, la Juventus di Luciano Spalletti è di scena a Parma.

La 23esima giornata di Serie A continua lunedì 2 febbraio, con Sky e DAZN che mandano in onda, alle 20:45, Udinese-Roma. Infine, martedì 3 febbraio, l’ultimo match del turno è quello fra il Bologna, lontano dalla lotta per la qualificazione alle coppe europee, ed il Milan, costretto a vincere per accorciare le distanze dalla capolista.

Serie A 23esima giornata programmazione tv, i telecronisti

Queste le voci che ha scelto Sky per raccontare le partite della 23esima giornata di Serie A.

Cagliari-Hellas Verona: Massara ed Orsi;

Massara ed Orsi; Cremonese-Inter: Compagnoni e Montolivo;

Compagnoni e Montolivo; Udinese-Roma: Borghi e Gobbi.

Questo, invece, l’elenco dei commentatori che ha individuato DAZN in occasione del nuovo turno di campionato.