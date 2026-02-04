L’invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro torna su Rai1 con la seconda e ultima puntata, in onda mercoledì 4 febbraio 2026. L’episodio conclude il racconto degli ultimi mesi della caccia al boss di Cosa Nostra, guidata dal Colonnello Lucio Gambera, in un crescendo di tensione, tradimenti e colpi di scena.

Regia, produzione e protagonisti della seconda puntata de “L’invisibile”

La miniserie è diretta da Michele Soavi e prodotta da Rai Fiction con Pietro Valsecchi.

Tra i protagonisti principali troviamo Lino Guanciale, Massimo De Lorenzo, Giacomo Stallone, Roberto Scorza, Leo Gassmann, Ninni Bruschetta.

Dove è stata girata?

Le riprese si sono svolte in Sicilia, in particolare tra:

Palermo

Monte Catalfano (luogo chiave dell’operazione)

(luogo chiave dell’operazione) zone urbane e periferiche legate alla latitanza del boss

Le location reali rafforzano la ricostruzione degli eventi che portarono alla cattura del superlatitante.

Trama della serie tv “L’invisibile” – seconda puntata

La seconda puntata riparte dalla scoperta più devastante: all’interno della squadra c’è una talpa.

La fiducia è spezzata e il morale degli uomini del Colonnello Lucio Gambera (Lino Guanciale) è ai minimi.

Nonostante il colpo subito, l’operazione deve proseguire: sul Monte Catalfano va installata un’antenna per potenziare le intercettazioni radio, ma un temporale violentissimo provoca una tragedia inattesa che sconvolge la squadra.

Gambera decide allora di infiltrarsi a casa di Rosalia, sorella del boss, per installare nuove microspie: è lì che viene trovato un indizio capace di cambiare tutto.

Da quel momento, la squadra ricostruisce i movimenti del boss negli ultimi mesi, avvicinandosi sempre più al suo covo.

Spoiler finale

Spoiler: grazie agli indizi trovati a casa di Rosalia, Gambera e i suoi uomini riescono a stringere il cerchio attorno al boss.

La puntata mostra gli ultimi, concitati momenti dell’operazione che porterà alla cattura di Matteo Messina Denaro, chiudendo la miniserie con un finale intenso e fedele alla ricostruzione degli eventi reali.

Cast completo della serie tv “L’invisibile”

Il cast riunisce interpreti di primo piano della fiction italiana:

Lino Guanciale: Colonnello Lucio Gambera