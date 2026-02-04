Il passato non resta mai sepolto a lungo. Una nuova vita torna su Canale 5 mercoledì 4 febbraio 2026 con la seconda puntata, un episodio che alza ulteriormente il livello di tensione emotiva e narrativa. La fiction prosegue il racconto di Vittoria Greco, medico accusato ingiustamente dell’omicidio del marito e tornato a San Martino di Castrozza dopo otto anni di carcere. Se nella prima puntata il rientro in paese aveva riaperto ferite mai rimarginate, ora la storia entra nel vivo: la comunità si chiude ancora di più e nuovi dettagli rischiano di stravolgere la verità giudiziaria.

L’isolamento, il sospetto e il peso di una colpa mai commessa diventano il motore di un episodio cupo e carico di inquietudine, dove ogni sguardo sembra nascondere un’accusa e ogni silenzio appare come una condanna.

Regia, produzione e protagonisti della seconda puntata de “Una nuova vita”

La fiction è diretta da Fabrizio Costa, che imprime alla serie un tono misurato ma costantemente teso, capace di valorizzare sia il dramma personale sia l’aspetto investigativo. La produzione è firmata da Banijay Studios Italy per Mediaset, con una particolare attenzione alle atmosfere e ai paesaggi, che diventano parte integrante del racconto.

Al centro della storia resta l’interpretazione intensa di Anna Valle, che dà corpo a una protagonista fragile ma determinata, schiacciata dal giudizio altrui ma incapace di rinunciare alla verità. Accanto a lei troviamo Daniele Pecci, Luca Capuano e Giulia Vecchio, personaggi chiave nel disegnare una rete di rapporti complessi, sospesi tra dolore, sospetto e segreti mai chiariti.

Dove è stata girata?

La serie è stata girata in Trentino-Alto Adige, sfruttando location reali che amplificano il senso di isolamento e di giudizio collettivo. In particolare:

San Martino di Castrozza

aree montane e boschive circostanti

location interne ricostruite per lo studio medico e gli ambienti familiari

Le ambientazioni alpine, con i loro silenzi e spazi aperti, contrastano con la chiusura mentale della comunità, rafforzando il tono drammatico e claustrofobico della narrazione.

Trama della seconda puntata de “Una nuova vita”

Nella seconda puntata, Vittoria Greco (Anna Valle) si rende conto che tornare in libertà non significa davvero essere libera. Il paese continua a trattarla come un’assassina: lo studio medico viene boicottato, i pazienti evitano le visite e i pettegolezzi si moltiplicano, rendendo ogni giorno una battaglia.

La situazione familiare peggiora ulteriormente quando la famiglia Moser tenta di sottrarle il figlio Matteo, presentando una richiesta di adozione. Il ragazzo, confuso e ferito, si allontana sempre di più dalla madre, convinto della sua colpevolezza e incapace di fidarsi di lei.

Parallelamente, Marco Premoli (Daniele Pecci) prosegue la ricerca disperata della figlia Asia, scomparsa senza lasciare traccia. Un nuovo indizio spinge Vittoria a collegare la ragazza al passato di Leonardo, il marito ucciso, riaprendo una pista mai esplorata fino in fondo. Il sospetto che qualcuno abbia mentito per anni inizia a farsi strada con forza.

Spoiler finale

Spoiler: Vittoria segue Asia nel bosco e la sorprende all’interno di una baita isolata, collegata a Raul, un ragazzo che la giovane frequenta di nascosto. La scoperta getta nuova luce sul passato e alimenta un sospetto inquietante.

Convinta che Asia possa essere stata l’amante di Leonardo, Vittoria inizia a temere che la verità sull’omicidio sia molto diversa da quella che l’ha condotta in carcere. La puntata si chiude con un colpo di scena che rimette in discussione l’intero impianto accusatorio e apre scenari pericolosi per il futuro della protagonista.

Cast completo della serie tv “Una nuova vita”

Il cast riunisce interpreti di primo piano della fiction italiana, capaci di dare profondità emotiva a una storia complessa e dolorosa: