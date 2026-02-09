La nuova e dissacrante produzione firmata dal genio della comicità francese è Leonesse, una serie tv che mescola satira e azione, ora disponibile sulla piattaforma Netflix.

Regia, produzione e protagonisti della serie tv Leonesse

La regia porta la firma di Jonathan Cohen, il quale agisce anche in qualità di creatore e interprete principale. Cohen conferma il suo stile narrativo unico, già apprezzato in diversi successi internazionali per la sua capacità di decostruire i generi cinematografici. La produzione nasce invece dalla sinergia tra 27 Creative e Netflix France, puntando su una narrazione estremamente ritmata e surreale che cattura l’attenzione fin dai primi istanti. Le riprese si sono svolte principalmente in Francia, creando un efficace contrasto visivo tra la frenetica Parigi e le suggestive zone costiere del sud.

Oltre al talento di Jonathan Cohen, il cast vanta la presenza di autentiche stelle del cinema d’oltralpe. Pierre Niney e Géraldine Nakache arricchiscono la storia con interpretazioni vibranti, costruendo personaggi complessi che sfuggono ai soliti stereotipi della commedia. La collaborazione tra questi attori garantisce una fluidità costante al racconto, rendendo ogni interazione tra i protagonisti un momento di alta tensione comica o drammatica. Grazie a questa squadra, la serie riesce a mantenere un equilibrio perfetto tra l’azione pura e la satira sociale più pungente.

Dove è stata girata?

Le location principali si trovano interamente in Francia. La produzione ha sfruttato i set urbani di Parigi per le scene d’ufficio e i dialoghi più serrati, mentre per le sequenze d’azione all’aperto il set si è spostato nella regione della Provenza-Alpi-Costa Azzurra. In particolare, i dintorni di Marsiglia e le zone selvagge della Camargue offrono uno sfondo naturale perfetto per le dinamiche del gruppo delle “Leonesse”. Questi paesaggi contribuiscono a dare un respiro internazionale alla serie, trasformando il territorio francese in un protagonista aggiunto del racconto.

Trama della serie tv Leonesse

La serie segue le vicende di un gruppo di donne estremamente determinate, soprannominate le Leonesse, che finiscono improvvisamente dentro un piano criminale molto più grande di loro nel cuore di Parigi. In questo contesto caotico, il personaggio interpretato da Jonathan Cohen funge da costante elemento di disturbo e catalizzatore di disastri. Egli incarna un uomo convinto di essere un grande leader strategico, ma che in realtà scivola puntualmente verso il fallimento a causa di una goffaggine cronica e di una totale assenza di senso pratico.

Attraverso equivoci verbali e situazioni paradossali che collegano idealmente Nizza alla capitale, la squadra deve cercare di portare a termine una missione quasi impossibile. Parallelamente allo svolgimento dell’azione, ogni componente gestisce le nevrosi personali in modo comico, trasformando ogni ostacolo in un momento di satira feroce. La narrazione colpisce duramente il mondo dei reality show e l’industria del cinema d’azione moderno. Di conseguenza, il racconto procede spedito verso una risoluzione che sembra sempre irraggiungibile, mantenendo alta l’attenzione grazie a una scrittura brillante e priva di tempi morti.

Spoiler finale

Nel rocambolesco finale di stagione, le protagoniste sfuggono a un agguato organizzato in uno chalet isolato sulle Alpi Francesi. Dopo diversi tradimenti inaspettati che rimescolano le gerarchie del gruppo, emerge che il personaggio di Jonathan Cohen aveva involontariamente registrato tutte le prove del complotto. La scena finale mostra il gruppo mentre festeggia la libertà ritrovata su una spiaggia a Saint-Tropez, mentre la polizia arresta i criminali. Tuttavia, un misterioso borsone scambiato per errore all’aeroporto di Parigi Orly lascia presagire nuovi pericoli per il futuro.

Cast completo della serie tv Leonesse

Il cast riunisce alcuni dei nomi più influenti della nuova commedia europea, professionisti capaci di oscillare tra il registro drammatico e quello puramente demenziale con estrema naturalezza. Ecco l’elenco dei principali interpreti: