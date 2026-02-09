Lunedì 9 febbraio, Rai 1 manda in onda la terza puntata di Cuori 3. L’appuntamento, in onda eccezionalmente in settimana, prende il via alle ore 21:25 circa.

Cuori 3 terza puntata, regista e dove è girata

Realizzata con la collaborazione di Rai Fiction, Rai Com ed Aurora TV, società appartenente al gruppo Banijay Italia, le riprese del titolo si sono svolte a Torino.

La sceneggiatura della serie è firmata da Ilaria Carlino, Simona Coppini, Simona Giordano, Pierpaolo Pirone, Anna Mittone e Francesca Primavera. La regia, invece, è di Riccardo Donna. Il progetto gode del contributo della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura.

Con la puntata di oggi, la terza stagione della fiction giunge esattamente a metà: in totale, infatti, sono attesi sei appuntamenti. Essi, oltre che in televisione su Rai 1, sono visibili anche in streaming ed on demand mediante l’applicazione Rai Play.

Cuori 3 terza puntata, la trama

Nel corso della terza puntata di Cuori 3, i protagonisti hanno un confronto. Delia, in particolare, decide di affrontare Alberto portandolo al Blue Night per cercare di chiarire, una volta per tutte, la natura del loro rapporto.

Bruno, nonostante la malattia, continua a studiare per superare l’esame universitario e può contare sul sostegno di Elena. Nel frattempo, Virginia ed Helmut lavorano intensamente al prototipo del pacemaker. Infine, Riccardo stupisce Luisa con un regalo prezioso. Un gesto, questo, che consolida ulteriormente il loro amore.

Spoiler finale

A seguire, durante la terza puntata di Cuori 3, il caso del paziente Recchi divide l’intero ospedale. Da una parte c’è Delia, che pensa sia necessario intervenire chirurgicamente. Dall’altra c’è Alberto, che invece appare insolitamente cauto.

Intanto, vi sono dei problemi all’orizzonte per Irma, che viene fermata in stato di ebrezza. In difficoltà, decide di chiedere aiuto ad Alberto. Infine, per Bruno vi è un momento emozionante: l’uscita tanto attesa dal polmone d’acciaio. Tuttavia, tale evento riapre vecchie ferite familiari, causando dei duri contrasti sia con Luciano che con la moglie.

Cuori 3 terza puntata, il cast

Questo il cast degli attori protagonisti e dei personaggi da loro interpretati durante Cuori 3, in onda lunedì 9 febbraio, dalle ore 21:25 circa.