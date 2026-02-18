Il nuovo capitolo della serie tv The Night Agent 3 approda nel catalogo globale di Netflix, consolidandosi come uno dei pilastri del genere action-thriller politico. Dopo gli eventi esplosivi che hanno caratterizzato la seconda stagione, Peter Sutherland torna al centro di una fitta rete di intrighi che coinvolge i vertici della Casa Bianca, i segreti del Night Action Program e una minaccia internazionale senza precedenti, capace di destabilizzare gli equilibri geopolitici degli Stati Uniti e non solo.

Regia, produzione e protagonisti della serie tv “The Night Agent 3”

La serie, creata dalla mente brillante di Shawn Ryan, è una produzione di punta targata Sony Pictures Television Studios per Netflix. La regia degli episodi mantiene lo stile serrato e dinamico dei capitoli precedenti, focalizzandosi sulla tensione psicologica e su sequenze d’azione coreografate con estremo realismo. Il team produttivo ha saputo ampliare la scala del racconto, elevando il tono della narrazione verso un thriller di intelligence ancora più maturo.

Nel ruolo del protagonista ritroviamo Gabriel Basso, che conferisce a Peter Sutherland una fisicità imponente e una profondità emotiva rinnovata. Accanto a lui, confermati i ritorni di Luciane Buchanan, Hong Chau e Fola Evans-Akingbola. La terza stagione introduce inoltre nuovi ingressi nel cast, figure chiave dell’intelligence che complicano ulteriormente la scacchiera politica su cui si muovono i protagonisti.

Dove è stata girata?

Le riprese di The Night Agent 3 si sono svolte tra il Canada e gli Stati Uniti, sfruttando location che spaziano dai centri del potere istituzionale ad aree industriali meno note. In particolare:

Vancouver : utilizzata per i set principali e per la ricostruzione dettagliata degli interni governativi e dei bunker tecnologici.

: utilizzata per i set principali e per la ricostruzione dettagliata degli interni governativi e dei bunker tecnologici. Washington D.C. : location fondamentale per gli esterni istituzionali, catturando l’imponenza dei palazzi del potere.

: location fondamentale per gli esterni istituzionali, catturando l’imponenza dei palazzi del potere. Aree urbane e rurali: sfruttate per le spettacolari sequenze di inseguimento e le operazioni tattiche sul campo.

Queste ambientazioni contribuiscono a mantenere quell’atmosfera da thriller internazionale che è diventata il marchio di fabbrica della serie.

Trama della serie tv “The Night Agent 3”

La narrazione riprende con un nuovo, delicatissimo incarico per Peter Sutherland, ormai pienamente integrato e operativo come agente sul campo del programma Night Action. La miccia che innesca la vicenda è un massiccio attacco informatico ai danni di un’agenzia federale, che rivela l’esistenza di un complotto ramificato. La rete coinvolge agenti doppiogiochisti, contractor privati senza scrupoli e influenti figure politiche che agiscono nell’ombra.

Rose Larkin (Luciane Buchanan) torna a collaborare con Peter, mettendo a disposizione le sue straordinarie doti di analista esterna mentre la Casa Bianca precipita in una crisi di fiducia senza precedenti. Il futuro stesso del Night Action Program viene messo in discussione dai vertici dello Stato, costringendo Peter a muoversi in un territorio dove il confine tra alleato e nemico è quasi invisibile. La posta in gioco non è solo la sua vita, ma la sicurezza nazionale degli Stati Uniti di fronte a un attacco coordinato su scala globale.

Spoiler finale

Attenzione spoiler: Nel corso degli episodi finali, Peter scopre con orrore che la cospirazione affonda le sue radici molto più vicino a lui di quanto immaginasse, coinvolgendo un alleato che riteneva insospettabile. La stagione si conclude con un’adrenalinica operazione clandestina condotta fuori dai confini statunitensi, un evento che cambia radicalmente il protocollo del Night Action Program. Il finale non solo risolve i nodi principali, ma lascia aperte diverse linee narrative che promettono di essere esplorate in un possibile The Night Agent 4, lasciando Peter in una posizione di isolamento tattico del tutto nuova.

Cast completo della serie tv “The Night Agent 3”

Di seguito riportiamo l’elenco dei protagonisti e degli interpreti che compongono il cast principale di questa stagione: