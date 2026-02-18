Mancano pochi giorni all’uscita di Mare Fuori 6 e fra le novità nel cast spiccano due giovani attrici: Virginia Bocelli e Cartisia Somma. Seppur siano volti nuovi, i loro cognomi non sono di certo sconosciuti al grande pubblico. Sono, infatti, solo le ultime arrivate nella categoria figlie di del mondo del cinema.

Virginia Bocelli e Cartisia Somma, chi è la figlia del cantante conosciuto in tutto il mondo

Virginia Bocelli e Cartisia Somma sono le ultime due giovani artiste che portano con sé un cognome decisamente pesante.

La prima è nata il 21 marzo del 2012 ed è la figlia di Andrea Bocelli e Veronica Berti. Inevitabilmente, la sua intera esistenza è, sin da bambina, nel segno della musica, eseguendo vari duetti in compagnia del padre. Per Virginia non si tratta di un debutto come attrice: nel 2024, infatti, ha già lavorato nella pellicola Francesca Cabrini.

Virginia Bocelli e Cartisia Somma, gli altri casi

Per quel che concerne Cartisia Somma, invece, essa la figlia di Morgana Forcella e Sebastiano Somma, attore con oltre 40 anni di carriera alle spalle, nel cast di titoli come Un caso di coscienza e Sospetti. Classe 2005, ha già recitato in passato a teatro proprio con il papà nello spettacolo Il vecchio e il mare, tratto da un capolavoro di Ernest Hemingway.

Cartisia Somma e Virginia Bocelli non saranno le uniche figlie di impegnate in delle fiction in onda sulle reti Rai. Il giovedì, durante Don Matteo, hanno fatto delle apparizioni anche i figli del protagonista Raoul Bova, cioè Alessandro e Francesco, che interpreta, nel titolo, il personaggio principale di Don Massimo.

Il caso Leo Gassman e Pietro Castellitto

Ma l’elenco dei figli di che hanno deciso di seguire le orme dei genitori e lanciarsi nel mondo della recitazione non è ancora terminato. Alcuni sono oramai divenuti dei veri e propri professionisti, status certificato dal successo ottenuto. Rientra in tale categoria, senza dubbio, Leo Gassman, cantante in gara al prossimo Festival di Sanremo e figlio di Alessandro Gassman (nonché nipote di Vittorio Gassman).

In passato ha partecipato a due pellicole, mostrando un certo talento. Di recente, infatti, ha prestato il volto a Ram, agente nella squadra che ha catturato Matteo Messina Denaro. Prima ancora ha interpretato l’artista Franco Califano nel film Califano, oltre che essere stato sul set di Una terapia di gruppo e Fuori la verità, entrambe produzioni cinematografiche.

Altri giovani attori figli di che hanno mostrato di aver ereditato, almeno in parte, il talento dei genitori sono Pietro Castellitto e Caterina De Angelis. Il primo, figlio dell’attore Sergio, è un classe 1991 ed ha vinto, come attore e regista, già un David di Donatello, due Nastro d’Argento ed il Premio Orizzonti alla Mostra del Cinema di Venezia. La seconda, figlia di Margherita Buy, ha conquistato pubblico e critica prestando il volto a Maddalena, figlia di Carlo Verdone per tutte e quattro le stagioni di Vita da Carlo.