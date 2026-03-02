Lunedì 2 marzo riparte, su Real Time, la serie tv Melek Il coraggio di una donna, con la puntata intitolata Conseguenze. Il titolo, originario della Turchia, è proposto dalle ore 21:25 circa.

Melek Il coraggio di una donna Conseguenze, regista e dove è girata

Su Real Time, dopo la fine di Hercai Amore e Vendetta di oltre un mese fa, torna a proporre, il lunedì sera, una soap opera turca. La scelta, come è noto già da diverso tempo, è ricaduta su Melek Il coraggio di una donna.

Essa è andata in onda, con la prima puntata che ha fatto da anteprima, lo scorso lunedì 26 gennaio. Dopo le Olimpiadi di Milano-Cortina ed il Festival di Sanremo, la rete Discovery è pronta a puntare forte sulla serie, visibile su Real Time con cadenza settimanale, nel prime time del lunedì. Gli appuntamenti sono rilasciati su Discovery+ con una settimana di anticipo rispetto al passaggio televisivo.

Appartenente al genere drammatico, il titolo è composto da un totale di 66 appuntamenti, suddivisi, in Turchia, in due stagioni, proposte fra il 2019 ed il 2021. La sceneggiatura è scritta da Nilufer Ozçelik e Berfu Ergenekon. La regia, invece, è curata da Cem Akyoldas, Celil Murat Sari e Gunay Gunaydin. Le riprese si sono svolte soprattutto a Gaziantep.

Melek Il coraggio di una donna Conseguenze, la trama

Nel corso dell’episodio intitolato Conseguenze, la protagonista Melek deve affrontare le conseguenze di quanto accaduto nel debutto, quando la donna, insieme ai suoi figli, ha fatto ritorno in Turchia dalla sua famiglia d’origine, con cui non aveva più rapporto da tempo.

Melek, in particolare, ha dei pessimi rapporti con il papà, che aveva organizzato per la figlia un matrimonio combinato, che lei tuttavia ha rifiutato, scappando in Germania. L’incontro con i suoi genitori è tanto emozionante quanto complicato: il papà, infatti, rifiuta ogni contatto e le chiude il portone di casa in faccia.

Spoiler finale

Nonostante il dolore per la situazione, Melek, nell’appuntamento, non può cedere per amore dei figli. Intanto, fra i Karadeg, famiglia d’origine del personaggio principale, inizia una fervida discussione: non tutti, infatti, sono d’accordo con la decisione del padre di non aver più nessun tipo di rapporto con la protagonista.

Melek Il coraggio di una donna Conseguenze, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante Melek Il coraggio di una madre.