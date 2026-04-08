Arriva finalmente in prima visione assoluta su Rai 1 la serie televisiva La Buona Stella, un progetto ambizioso diretto dal regista Luca Brignone. Questa nuova fiction, frutto della coproduzione tra Rai Fiction e Paypermoon, si articola in tre serate ricche di tensione e colpi di scena. Il racconto ruota attorno alle interpretazioni intense di Miriam Dalmazio, Filippo Scicchitano, Francesco Arca e Laura Cravedi, che guidano lo spettatore in un viaggio tra la colpa e il desiderio di riscatto. La programmazione della rete ammiraglia punta molto su questo titolo, capace di mescolare sapientemente il genere poliziesco con il dramma familiare. Grazie a una scrittura serrata, la storia cattura l’attenzione del pubblico italiano, offrendo una narrazione che scava nelle fragilità umane e nelle conseguenze di decisioni prese in momenti di estrema disperazione, confermando l’alta qualità delle produzioni seriali nazionali.

Regia, produzione e protagonisti della serie tv La Buona Stella

La direzione tecnica di Luca Brignone conferisce a La Buona Stella un’impronta visiva moderna e dinamica, perfettamente in linea con i canoni del crime contemporaneo. Al centro della vicenda troviamo due anime opposte che il destino costringe a un incontro fatale. Simone, interpretato da Filippo Scicchitano, rappresenta un uomo sconfitto dalla vita: un ex calciatore che ha visto sfumare i propri sogni di gloria e che affronta quotidianamente il peso di un matrimonio fallito. Dall’altra parte agisce Stella Rongoni, ovvero Miriam Dalmazio, una poliziotta determinata ma profondamente segnata da un lutto personale devastante. La perdita dell’uomo che amava ha costruito attorno a lei una corazza di cinismo che solo questo caso sembra poter scalfire. La trama subisce un’accelerazione improvvisa quando Simone commette un errore fatale: ruba una borsa colma di denaro da una scena del crimine, diventando al contempo testimone e complice involontario di un sistema criminale più grande di lui.

Inoltre, questo gesto sconsiderato innesca una serie di reazioni a catena che coinvolgono direttamente la polizia. Stella riceve l’incarico di indagare proprio sul furto e sull’omicidio collegato, senza sapere inizialmente che il colpevole è l’uomo con cui ha iniziato a intrecciare un legame inaspettato. Pertanto, la serie analizza il conflitto interiore di entrambi i protagonisti, mettendo in luce come la legalità e la sopravvivenza spesso si scontrino in un’area grigia difficile da decifrare. Il cast si arricchisce della presenza di Francesco Arca nel ruolo di Valerio, un dirigente degli Affari Interni dal carattere spigoloso. La produzione ha scelto con cura ogni interprete per garantire una recitazione autentica, capace di trasmettere il senso di oppressione e la speranza di redenzione che permeano l’intero racconto. Di conseguenza, La Buona Stella si preannuncia come un appuntamento imperdibile per gli amanti delle storie corali dove ogni personaggio nasconde un segreto inconfessabile.

Dove è stata girata? Le splendide location in Calabria

Le riprese della serie valorizzano scenari suggestivi del Sud Italia, con un’attenzione particolare rivolta alla Calabria. Questa regione offre paesaggi selvaggi e centri storici che diventano parte integrante del racconto, amplificando il senso di isolamento dei fuggitivi. La produzione ha coinvolto diverse località reali:

Crotone : con il suo affaccio sul mare e i suoi vicoli densi di storia.

: con il suo affaccio sul mare e i suoi vicoli densi di storia. Isola Capo Rizzuto : nota per le sue fortificazioni e le spiagge caratteristiche.

: nota per le sue fortificazioni e le spiagge caratteristiche. Cutro e Botricello : zone che restituiscono un’immagine autentica dell’entroterra calabrese.

: zone che restituiscono un’immagine autentica dell’entroterra calabrese. Lamezia Terme: punto nevralgico per le scene di raccordo e gli spostamenti dei protagonisti.

Questi luoghi contribuiscono a creare un’atmosfera sospesa, rendendo la fuga di Simone e Stella visivamente indimenticabile e profondamente radicata nel territorio GEO di riferimento.

La Buona Stella: trama della serie tv tra crime e umanità

La storia procede come un intenso racconto che unisce l’adrenalina dell’inchiesta poliziesca alla profondità dell’analisi psicologica. Dopo il furto del denaro, Simone si ritrova improvvisamente braccato da un gruppo di criminali senza scrupoli, pronti a tutto pur di recuperare il bottino. L’uomo capisce immediatamente di aver messo in pericolo non solo se stesso, ma anche l’ex moglie Alessia e la piccola Giada. Inizia quindi una fuga disperata attraverso il territorio calabrese, dove ogni sosta può trasformarsi in una trappola mortale. Nel frattempo, Stella porta avanti le indagini ufficiali, scontrandosi con i fantasmi del suo passato che il caso riporta a galla con violenza. La donna deve gestire anche la pressione di Valerio, un superiore duro e sospettoso che monitora ogni sua mossa, sospettando che la poliziotta nasconda qualcosa o che sia troppo coinvolta emotivamente nelle ricerche.

Successivamente, il legame tra la poliziotta e il ricercato diventa l’unica ancora di salvezza per Simone. Stella intuisce la natura fondamentalmente buona dell’uomo e comprende che il suo furto è stato dettato dalla disperazione piuttosto che dalla malvagità. Tuttavia, la legge non ammette eccezioni, e la protagonista si ritrova davanti a un dilemma morale lacerante: consegnare Simone alla giustizia o aiutarlo a riscattarsi prima che i sicari lo trovino. La serie esplora queste sfumature con grande sensibilità, evitando risposte facili e mostrando quanto sia sottile il confine tra bene e male. Infine, l’intreccio dei destini dei vari personaggi porta a un culmine narrativo dove l’amore, il dolore e la possibilità di una nuova vita si mescolano continuamente, offrendo al pubblico una riflessione potente sul valore delle seconde occasioni in un mondo che spesso non ne concede.

Cast completo e personaggi principali

Il cast di La Buona Stella riunisce alcuni dei volti più amati della televisione italiana, capaci di dare profondità a figure complesse e sfaccettate. Ecco gli attori principali:

Miriam Dalmazio : interpreta Stella Rongoni, la poliziotta segnata dal lutto.

: interpreta Stella Rongoni, la poliziotta segnata dal lutto. Filippo Scicchitano : interpreta Simone, l’ex calciatore in cerca di riscatto.

: interpreta Simone, l’ex calciatore in cerca di riscatto. Francesco Arca : interpreta Valerio, il rigido dirigente degli Affari Interni.

: interpreta Valerio, il rigido dirigente degli Affari Interni. Laura Cravedi: interpreta Alessia, l’ex moglie di Simone coinvolta nella fuga.

Quando va in onda La Buona Stella su Rai 1?

La messa in onda di La Buona Stella prevede tre appuntamenti speciali in prima serata, programmati per la metà di aprile. Rai 1 trasmette gli episodi secondo il seguente calendario:

Lunedì 13 aprile 2026

Martedì 14 aprile 2026

Mercoledì 15 aprile 2026

Ogni puntata inizia alle ore 21:30, subito dopo il consueto appuntamento con i programmi di accesso alla prima serata. Gli spettatori possono seguire la serie anche in streaming e on demand sulla piattaforma RaiPlay, garantendo così la massima fruibilità per chi desidera recuperare i passaggi fondamentali di questa avvincente produzione italiana.

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