Mercoledì 8 aprile, la prima serata di La7 ospita un nuovo e atteso appuntamento con La Giusta Distanza, il format di approfondimento giornalistico che analizza le zone d’ombra della storia repubblicana. Al timone del programma troviamo Roberto Saviano, scrittore e saggista che ha dedicato la sua carriera allo studio dei meccanismi criminali. In questa puntata, il racconto si focalizza su uno degli eventi più traumatici e stratificati degli anni Ottanta, cercando di restituire una prospettiva inedita su fatti che hanno segnato profondamente le istituzioni italiane. La trasmissione si rivolge a un pubblico vasto, interessato alla cronaca giudiziaria e alla memoria storica del Paese, consolidando il legame tra la rete di Urbano Cairo e l’informazione di qualità, fondamentale per comprendere l’evoluzione della società italiana contemporanea e i suoi conflitti interni mai del tutto risolti.

La Giusta Distanza: il caso Cutolo e l’omicidio del vicequestore Ammaturo

Al centro della narrazione di stasera emerge la figura di Antonio Ammaturo, il vicequestore di Napoli assassinato nel luglio del 1982. In quel periodo, l’Italia intera celebrava con entusiasmo la vittoria della nazionale di calcio ai Mondiali di Spagna, ma dietro l’euforia collettiva si consumava una tragedia silenziosa nelle strade del capoluogo campano. Ammaturo rappresentava un funzionario di Stato scomodo, dotato di un intuito investigativo fuori dal comune e di una determinazione ferrea nel contrastare l’illegalità. Sebbene l’agguato mortale abbia ricevuto una rivendicazione ufficiale da parte delle Brigate Rosse, molti elementi investigativi suggeriscono fin da subito una realtà differente. Le modalità dell’esecuzione e il contesto territoriale indicano infatti una convergenza di interessi che supera la semplice matrice politica terroristica.

Inoltre, l’indagine proposta da Saviano scava nel torbido legame tra eversione e malavita locale. Il vicequestore Ammaturo aveva infatti compreso, prima di molti altri colleghi, come la criminalità organizzata stesse mutando pelle, infiltrandosi nei gangli vitali dell’economia legale e della gestione pubblica. La puntata ricostruisce meticolosamente gli ultimi giorni di vita del poliziotto, evidenziando il clima di isolamento in cui operava. Successivamente, il programma analizza le incongruenze dei verbali dell’epoca, sollevando dubbi legittimi sulla reale identità dei mandanti. La narrazione procede senza l’ausilio di forme passive, preferendo un linguaggio diretto che inchioda lo spettatore alle proprie responsabilità di cittadino informato. Pertanto, il racconto diventa un viaggio necessario attraverso il dolore di una città e la fierezza di un uomo che ha pagato con la vita la propria fedeltà alla Costituzione, offrendo una lezione di etica civile ancora oggi attualissima.

Tra camorra, politica e piste alternative nel racconto di Saviano

L’inchiesta giornalistica accende i riflettori su Raffaele Cutolo, il carismatico e sanguinario fondatore della Nuova Camorra Organizzata. Durante gli anni Ottanta, il boss di Ottaviano esercitava un controllo capillare sul territorio, gestendo dal carcere un impero fatto di estorsioni e alleanze ambigue. Ammaturo stava conducendo indagini estremamente delicate proprio sugli intrecci tra la NCO e alcuni settori della politica locale, focalizzandosi in particolare sulla gestione dei fondi per la ricostruzione post-terremoto. Esiste dunque il sospetto concreto che l’omicidio sia stato il frutto di un accordo tra apparati deviati e camorra, utilizzando la sigla delle Brigate Rosse come un paravento perfetto per coprire una vendetta mafiosa. Saviano sottolinea come questa falsa pista abbia permesso per decenni di nascondere verità inconfessabili, rallentando il corso della giustizia e proteggendo figure rimaste nell’ombra.

Un mistero italiano ancora senza risposte definitive

A distanza di oltre quarant’anni, il caso Ammaturo figura ancora tra i grandi enigmi irrisolti della storia italiana. La puntata de La Giusta Distanza mette in fila i tasselli di un mosaico incompleto, fatto di dossier misteriosamente spariti dagli archivi e testimonianze rese monche dal timore di ritorsioni. Roberto Saviano guida il pubblico attraverso un periodo storico in cui il confine tra terrorismo nero, rosso e criminalità organizzata appariva estremamente labile. La ricostruzione evidenzia come la morte del vicequestore abbia segnato un punto di non ritorno, privando lo Stato di un presidio di legalità fondamentale in un momento di massima espansione dei clan. Di conseguenza, lo spettatore percepisce l’attualità di queste dinamiche, poiché il metodo dei depistaggi e delle mezze verità continua a influenzare il dibattito pubblico e giudiziario del nostro Paese.

In aggiunta, il programma si avvale di documenti esclusivi e analisi dettagliate che chiariscono il peso specifico della Nuova Camorra Organizzata nelle decisioni strategiche di quegli anni. Saviano evita accuratamente le banalizzazioni, preferendo una prosa asciutta e incisiva che valorizza la forza dei fatti. Il racconto evidenzia come il sacrificio di Ammaturo non sia stato vano, poiché le sue intuizioni hanno gettato le basi per le future leggi antimafia. Tuttavia, resta aperta la ferita di una giustizia parziale, che ha colpito gli esecutori materiali ma ha lasciato impuniti i veri architetti di questo delitto eccellente. In ultima analisi, la puntata di stasera rappresenta un atto di memoria attiva, indispensabile per chiunque voglia comprendere le radici della corruzione e della collusione che hanno frenato lo sviluppo del Mezzogiorno d’Italia negli ultimi decenni.

Dove seguire la puntata e dettagli streaming

La Giusta Distanza è una produzione originale firmata da Stand by Me per La7. Gli interessati possono seguire la messa in onda televisiva in diretta oppure usufruire dei servizi digitali della rete. Infatti, la puntata è disponibile in modalità streaming sulla piattaforma ufficiale di La7, accessibile tramite browser web o applicazione dedicata per dispositivi mobili e smart TV. Questa flessibilità permette a tutti di accedere a un contenuto informativo di alto valore civile, indipendentemente dal luogo in cui si trovano. Il programma conclude la serata ponendo un interrogativo fondamentale sulla trasparenza democratica, stimolando una riflessione che prosegue ben oltre la fine della trasmissione, confermando il ruolo di Roberto Saviano come voce critica e necessaria nel panorama mediatico GEO italiano.

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