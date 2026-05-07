Buonvino Il caso del bambino scomparso è la nuova fiction crime italiana in onda su Rai1, tratta dai romanzi del ciclo Il commissario Buonvino di Walter Veltroni.

La serie segue il vicequestore Giovanni Buonvino, un uomo cresciuto con un’idea assoluta di giustizia, che dopo un grave errore professionale viene retrocesso a un incarico burocratico. Proprio quando tutto sembra perduto, una nuova indagine gli offre una seconda possibilità.

Regia, produzione e protagonisti della serie tv “Buonvino Il caso del bambino scomparso”

La serie è diretta da Milena Cocozza e prodotta da Rai Fiction.

Ambientata tra Roma e in particolare Villa Borghese, la fiction unisce mistero, tensione investigativa e un forte radicamento nella città eterna.

Dove è stata girata?

Le riprese si sono svolte principalmente a Roma, con particolare attenzione a Villa Borghese, al Laghetto e alle aree limitrofe del parco.

Ulteriori scene sono state girate in altre zone del Lazio, ricreando l’atmosfera elegante e misteriosa del luogo.

Trama della serie tv “Buonvino Il caso del bambino scomparso”

Fin da bambino, Giovanni Buonvino ha creduto che il bene trionfasse sempre.

Diventato poliziotto contro il volere della sua famiglia, costruisce una carriera brillante fino al grado di vicequestore.

Un errore durante un blitz lo allontana dall’azione e lo confina a un incarico amministrativo.

Quando tutto sembra fermo, arriva una nuova occasione: un trasferimento a Villa Borghese, dove un caso oscuro lo costringerà a rimettere alla prova il suo talento investigativo.

Spoiler finale

Nel primo episodio, Buonvino scopre che la morte di Girolamo Nodari non è un suicidio, ma il tassello di un mistero più grande legato alla scomparsa del figlio Aldo, svanito dieci anni prima.

Il caso si apre verso una rete di segreti familiari e omissioni che cambieranno il corso dell’indagine.

Cast completo della serie tv “Buonvino Il caso del bambino scomparso”

Il cast ufficiale della fiction Rai comprende interpreti di primo piano del panorama italiano: