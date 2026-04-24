Buonvino Misteri a Villa Borghese diretta conferenza stampa cast

Venerdì 24 aprile, la Rai ha presentato, in una conferenza stampa che abbiamo seguito in diretta, la fiction Buonvino Misteri a Villa Borghese. Il protagonista della storia è Giovanni Buonvino, da anni relegato a un incarico burocratico e noioso, che si ritrova davanti ad una grande opportunità: il comando del commissariato di Villa Borghese.

Proposta su Rai 1 nel prime time del 7 e 14 maggio, la serie, prodotta dalla Palomar A Mediawan Company in collaborazione con Rai Fiction, è diretta da Milena Cocozza. Oltre a lei, durante la diretta della conferenza stampa di Buonvino Misteri a Villa Borghese, interviene lo sceneggiatore Salvatore De Mola, che ha lavorato partendo dal ciclo di romanzi di Walter Veltroni. Infine, ci sono gli attori protagonisti Giorgio Marchesi e Serena Iansiti.

Buonvino Misteri a Villa Borghese diretta conferenza stampa, le dichiarazioni della regista

La conferenza stampa di Buonvino Misteri a Villa Borghese inizia con le parole della regista Milena Cocozza: “Girare a Villa Borghese è molto complicato. Si trova al centro della città e ha dei problemi logistici. Per noi, comunque, ambientare la serie dentro la Villa, raccontandola nelle sue diverse composizioni, è stata una bella sfida. Nella serie diventa una sorta di isola dentro Roma. Buonvino ci fa capire che le cose si possono affrontare con maggiore morbidezza ma, nonostante questo, senza perdere in autorevolezza”.

La Direttrice Rai Fiction Maria Pia Ammirati ringrazia tutti coloro che hanno lavorato alla serie: “Quelli di Veltroni sono dei grandi romanzi. Villa Borghese è un microcosmo nella città, ma è al tempo stesso anche una macrocosmo che racchiude mille possibilità“. Il produttore Carlo Degli Esposti: “Sono molto felice di come sia venuta la fiction, che ha un grande corpo. Abbiamo diminuito la dose sperando di aumentare la terapia e per questo siamo in onda, per ora, solamente in due serate”.

Tocca, ora, a Giorgio Marchesi: “Buonvino è un personaggio insolito, sia per me come attore che per la serialità italiana. La sfida era trasformare un uomo gentile in un leader, seppur con caratteristiche diverse da quelle a cui siamo abituati. Appena arriva nel nuovo commissariato trova una squadra un po’ spenta, a cui deve dare una sveglia. Buonvino è uno che delega e lascia spazio agli altri, inoltre legge molto bene le altre persone. Questo aspetto mi piace molto, perché necessita un ascolto molto attento, tutt’altro che scontato attualmente. Rispetto ai libri, la provenienza di Buonvino è stata cambiata, scegliendo Mantova“.

Cosa ha detto Serena Iansiti

La conferenza stampa di Buonvino Misteri a Villa Borghese procede con le parole di Serena Iansiti: “Interpreto l’ispettrice Veronica Viganò, che dopo la morte del marito e collega Roberto, avvenuta due anni prima, ha deciso di trasferirsi a Villa Borghese, una bolla nella quale si sente protetta. L’arrivo di Buonvino, tuttavia, cambia tutto e fa capire al mio personaggio che può iniziare un nuovo capitolo della sua vita“.

La sceneggiatura, come detto, è di Salvatore De Mola, che confessa: “Buonvino comprende che anche la sua squadra ha la sua stessa necessità: riuscire a sfruttare una seconda opportunità. Questo è il tema centrale dell’intera fiction. Il protagonista porta avanti una leadership dolce, assolutamente in controtendenza rispetto all’attualità, dove invece sembra prevalere la forza. Io devo moltissimo a Veltroni e sono stato felicissimo di poter adattare un suo romanzo”.

Iniziano le domande dei giornalisti di Buonvino Misteri a Villa Borghese. La prima riguarda il rapporto con Walter Veltroni. Risponde Carlo Degli Esposti: “Abbiamo un ottimo rapporto, lui oggi non c’è perché sta presentando il suo libro in giro per l’Italia“. La Direttrice Maria Pia Ammirati: “Il Fatto Quotidiano ha parlato di tensioni con Veltroni? Certe volte nascono delle cose che non esistono. Veltroni ha visto la serie, l’ha approvata ed è felicissimo. Abbiamo fatto due puntate perché come sempre vogliamo verificare il riscontro del pubblico. Buonvino porta una ventata di novità sia nel personaggio che nell’ambientazione. Se dovesse andare bene faremo di corsa nuove puntate”.

Buonvino Misteri a Villa Borghese diretta conferenza stampa, le domande dei giornalisti

La conferenza stampa di Buonvino Misteri a Villa Borghese procede con nuovi quesiti. Carlo Degli Esposti: “Ringrazio in anticipo la Rai, che si sforzerà affinché la serie andrà in onda regolarmente in prima serata”. A tal proposito, Ammirati confessa: “Lui ha lanciato l’idea di tornare a un prime time più normale. Questa è una battaglia corretta perché viene dai telespettatori, che sono coloro che poi vedono la televisione. La Rai ha aderito a tale battaglia, ma ci vuole tempo per capire come equilibrare il palinsesto“.

La regista Milena Cocozza, sulla passione del protagonista per il cinema, ammette: “Questa è una idea mia, abbiamo pensato di realizzare un grande omaggio alla città ricreando citazioni di grandi pellicole nei luoghi dove sono state girate. Tre aggettivi su Roma? Luminosa, sontuosa e potente. Abbiamo valorizzato un lato della città di cui si tende a parlare meno”.

Giorgio Marchesi svela: “Nel cast c’è anche mia moglie Simonetta Solder, che ho incrociato pochissimo e che ha fatto un casting a mia insaputa”.