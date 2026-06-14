Su Prime Video è disponibile Un anno dopo l’altro, serie romantica e drammatica del 2026 tratta dal romanzo bestseller Every Summer After di Carley Fortune. Il titolo originale della serie è Every Year After.

La storia segue Persephone “Percy” Fraser e Sam Florek, due ragazzi legati da un’amicizia profonda nata durante le estati trascorse a Barry’s Bay, località affacciata su un lago. Tra primi amori, segreti, scelte sbagliate e ritorni inattesi, la serie racconta come un sentimento adolescenziale possa segnare una vita intera.

Regia, produzione e protagonisti della serie tv “Un anno dopo l’altro”

Un anno dopo l’altro è una serie romantica prodotta da Amazon MGM Studios e Reunion Pacific Entertainment. La serie è ideata da Amy B. Harris ed è tratta dal romanzo Every Summer After di Carley Fortune, pubblicato in Italia con il titolo Un’estate dopo l’altra.

La protagonista è Persephone Fraser, detta Percy, interpretata da Sadie Soverall. Percy è una giovane donna costretta a tornare nel luogo della sua adolescenza dopo anni di lontananza. Quel ritorno la riporta davanti a Sam Florek, interpretato da Matt Cornett, il ragazzo che ha segnato le sue estati e il suo cuore.

Accanto ai due protagonisti troviamo Aurora Perrineau nel ruolo di Chantal, Joseph Chiu nel ruolo di Jordie Lin, Abigail Cowen, Michael Bradway ed Elisha Cuthbert. La storia alterna passato e presente, mostrando l’evoluzione del rapporto tra Percy e Sam attraverso diversi anni della loro vita.

La serie mescola teen drama, romance e racconto di formazione. Al centro non c’è soltanto una storia d’amore, ma anche il peso delle scelte, dei silenzi e degli errori che possono cambiare per sempre il destino di due persone.

Dove è stata girata?

Un anno dopo l’altro è ambientata a Barry’s Bay, località canadese dell’Ontario che nel racconto diventa il luogo simbolico delle estati di Percy e Sam. Il lago, le case di famiglia, il ristorante dei Florek e gli spazi della cittadina sono fondamentali per costruire l’atmosfera nostalgica della serie.

Le riprese sono state realizzate in Canada, soprattutto nella British Columbia. La produzione ha utilizzato diverse location canadesi per ricreare sullo schermo Barry’s Bay e il suo immaginario fatto di estati sul lago, giornate sospese, amicizie adolescenziali e sentimenti rimasti irrisolti.

Il paesaggio naturale è uno degli elementi centrali della serie. Il lago non è soltanto uno sfondo romantico, ma diventa il luogo della memoria: è lì che nascono l’amicizia, l’amore e la frattura tra Percy e Sam. Ogni ritorno a Barry’s Bay riapre una ferita, ma offre anche la possibilità di capire cosa sia accaduto davvero.

Trama della serie tv “Un anno dopo l’altro”

La trama di Un anno dopo l’altro segue Percy Fraser, una ragazza che da adolescente trascorreva ogni estate nella casa sul lago della sua famiglia a Barry’s Bay. È lì che incontra Sam Florek, figlio dei proprietari di un ristorante locale, con cui nasce subito un legame speciale.

All’inizio Percy e Sam sono amici inseparabili. Condividono giornate sul lago, confidenze, giochi, sogni e la sensazione di appartenere a un mondo tutto loro. Anno dopo anno, però, quel rapporto cambia. L’amicizia si trasforma in qualcosa di più profondo, mentre i due iniziano a capire che ciò che provano non è più soltanto affetto adolescenziale.

La serie racconta il loro rapporto su due linee temporali. Nel passato vediamo Percy e Sam crescere, innamorarsi e affrontare le prime difficoltà. Nel presente, invece, Percy torna a Barry’s Bay dopo anni di lontananza, costretta a fare i conti con Sam e con il motivo che li ha separati.

Tra ricordi, incomprensioni e verità rimaste nascoste, Un anno dopo l’altro costruisce un racconto romantico ma anche malinconico. Percy deve affrontare ciò che ha lasciato irrisolto, mentre Sam deve capire se sia possibile fidarsi ancora della persona che gli ha spezzato il cuore.

Il cuore della serie è proprio questa domanda: si può tornare davvero al primo amore dopo anni di distanza, dolore e silenzi? Oppure alcune estati restano perfette solo nella memoria?

Spoiler finale

Nel finale di Un anno dopo l’altro, il passato tra Percy e Sam viene finalmente chiarito. La serie rivela il motivo della frattura che li ha separati per anni e mostra quanto entrambi siano rimasti segnati da quella rottura.

Percy è costretta ad assumersi la responsabilità delle proprie scelte. Il suo ritorno a Barry’s Bay non serve soltanto a riavvicinarsi a Sam, ma anche a riconoscere il dolore causato e le conseguenze di ciò che aveva cercato di lasciarsi alle spalle.

Sam, dal canto suo, deve decidere se restare prigioniero della ferita o aprirsi a una seconda possibilità. Il loro legame non torna semplice né ingenuo come durante l’adolescenza, ma proprio per questo diventa più maturo. I due non possono cancellare ciò che è accaduto, ma possono scegliere se costruire qualcosa di nuovo partendo dalla verità.

La conclusione lascia spazio a un sentimento ancora vivo, ma diverso da quello del passato. Percy e Sam comprendono che il primo amore non è rimasto fermo nel tempo: è cambiato insieme a loro, portandosi dietro errori, nostalgia e desiderio di ricominciare.

Il finale mantiene il tono romantico e dolceamaro della serie, lasciando aperta la possibilità di nuovi sviluppi. La showrunner ha infatti dichiarato di avere in mente un percorso più ampio per la storia, con materiale sufficiente per proseguire oltre la prima stagione.

Cast completo della serie tv “Un anno dopo l’altro”

Il cast di Un anno dopo l’altro riunisce giovani interpreti e volti noti della serialità internazionale. I personaggi principali ruotano intorno alla storia di Percy e Sam, al passato vissuto a Barry’s Bay e ai legami familiari e sentimentali che influenzano il loro destino.

Sadie Soverall : Persephone “Percy” Fraser

: Persephone “Percy” Fraser Matt Cornett : Sam Florek

: Sam Florek Aurora Perrineau : Chantal

: Chantal Joseph Chiu : Jordie Lin

: Jordie Lin Abigail Cowen : ruolo non specificato

: ruolo non specificato Michael Bradway : ruolo non specificato

: ruolo non specificato Elisha Cuthbert: ruolo non specificato

Dove vedere Un anno dopo l’altro in streaming

Un anno dopo l’altro è disponibile in streaming su Prime Video dal 10 giugno 2026. La prima stagione è composta da 8 episodi e può essere vista dagli abbonati alla piattaforma.

La serie è indicata anche come visibile tramite l’app Prime Video su dispositivi compatibili, comprese smart tv, smartphone, tablet e servizi che integrano l’applicazione.