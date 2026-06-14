Sabato 13 giugno è giunto al termine il Torneo di Reazione a Catena, giunto alla conclusione con la vittoria de I Tre di Denari. La squadra è riuscita a sconfiggere, nella finalissima, I Dai e Dai.

Torneo Reazione a Catena I Tre di Denari, chi sono i supercampioni

I Tre di Denari è una delle squadre teste di serie della competizione. Il team, formato da Francesco Nonnis, Marco Burato e Michael Di Liberto, è originario di Monza e hanno esordito nel game nel lontano 2017. In tale occasione, i concorrenti sono stati eccezionali, riuscendo a rimanere nel gioco per oltre un mese, vincendo un montepremi complessivo di oltre 400 mila euro.

Veri e propri recordmen, dunque, che hanno confermato la loro bravura anche durante il Torneo che ha aperto la nuova edizione di Reazione a Catena, condotta come sempre da Pino Insegno. Nella finale, proposta sabato 13 giugno, i tre sono riusciti ad avere la meglio, nella finalissima, su I Dai e Dai.

Decisiva L’Intesa Vincente

Durante la finale del Torneo di Reazione a Catena, le due compagini si sono fronteggiate dando vita a un incontro decisamente molto aperto e divertente. La svolta è avvenuta nel corso della Zot, breve catena di parole che, se risolta, assegna al team dei secondi bonus ne L’Intesa Vincente.

I Tre di Denari sono riusciti a sfruttare tale bonus, completando il gioco con un totale di 27 parole indovinate, mettendo a segno quella che è una delle performance migliori mai messe a segno nella storia del format. Gli avversari, anche loro molto bravi, si sono fermati a quota 23 termini individuati, perdendo proprio a un passo dal trionfo.

Torneo Reazione a Catena I Tre di Denari, come è andato il gioco finale

Nel Torneo di Reazione a Catena, I Tre di Denari, divenuti i supercampioni, hanno avuto accesso al gioco finale de L’Ultima Catena con un jackpot provvisorio di 128 mila e 750 euro. Una cifra, questa, che è scesa sensibilmente a causa di alcuni errori, che hanno portato il jackpot a poco più di 16 mila euro.

Tale montepremi è ulteriormente sceso a quota 8 mila euro, dopo la decisione dei tre giocatori di acquisire il terzo elemento. Francesco Nonnis, Marco Burato e Michael Di Liberto si sono ritrovati a dover individuare la parola vincente con Tr iniziale e O finale, da associare a Termine e Filo. Il trio ha scelto, come parola vincente, il lemma Tragitto, ma quello vincente era Traguardo.