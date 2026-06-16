Su Netflix è disponibile Il poligamo, serie tv sudafricana del 2026. Il titolo originale è The Polygamist e la prima stagione è composta da 22 episodi.

La serie è tratta dall’omonimo romanzo della scrittrice zimbabwese Sue Nyathi e racconta il crollo pubblico e privato di una famiglia ricca e influente. Al centro della storia ci sono Joyce Gomora, influencer e moglie apparentemente perfetta, e Jonasi Gomora, potente uomo d’affari la cui rete di tradimenti, bugie e famiglie segrete finisce per distruggere tutto ciò che aveva costruito.

Regia, produzione e protagonisti della serie tv “Il poligamo”

Il poligamo è una serie drammatica sudafricana distribuita da Netflix. Il titolo originale è The Polygamist e la serie nasce dall’adattamento del romanzo pubblicato nel 2012 da Sue Nyathi, autrice originaria dello Zimbabwe.

La storia è adattata per lo schermo da Akin Omotoso, già noto per altri progetti seriali africani. Il racconto si muove nel territorio della soap drama e del melodramma familiare, con episodi brevi, colpi di scena continui, relazioni segrete, vendette e scontri emotivi.

La protagonista femminile è Joyce Gomora, interpretata da Gugu Gumede. Joyce è una donna molto seguita sui social, presentata pubblicamente come modello di moglie, madre e matriarca di successo. La sua immagine perfetta, però, si sgretola quando emergono le relazioni extraconiugali del marito.

Jonasi Gomora, interpretato da S’dumo Mtshali, è un uomo d’affari ricco e potente, a capo di un impero costruito anche grazie al sostegno della moglie. Dietro il volto rispettabile, però, nasconde amanti, seconde famiglie e un bisogno di controllo che travolge tutte le donne della sua vita.

Nel cast troviamo anche Kwanele Mthethwa, Kenneth Nkosi, Noluthando Shabalala, Wonder Ndlovu, Celeste Ntuli, Lwazie Keith Tshebesha, Luyanda Zwane e Sthandiwe Kgoroge.

Dove è stata girata?

Il poligamo è una produzione sudafricana e la storia è ambientata in Sudafrica, dentro un contesto fatto di ricchezza, potere, immagine pubblica e tensioni familiari. La serie racconta soprattutto il mondo della borghesia imprenditoriale sudafricana, tra ville eleganti, uffici aziendali, feste private, case segrete e ambienti popolari legati alle altre famiglie di Jonasi Gomora.

Le fonti disponibili indicano Johannesburg come uno degli scenari centrali della serie. In particolare, alcune ricostruzioni sulle location citano Sandton, distretto finanziario di Johannesburg, come luogo ideale per rappresentare il potere economico di Jonasi e l’immagine patinata del suo impero.

La città diventa quindi un elemento importante del racconto. Da una parte ci sono gli spazi del successo, della ricchezza e della reputazione sociale; dall’altra ci sono case, quartieri e relazioni tenute nascoste, dove emergono le conseguenze delle bugie del protagonista. Johannesburg e il Sudafrica contemporaneo fanno da cornice a una storia che parla di patriarcato, desiderio, vendetta e reputazione.

Trama della serie tv “Il poligamo”

La trama di Il poligamo segue Joyce Gomora, una donna che ha costruito la propria immagine pubblica intorno all’idea di un matrimonio perfetto. Joyce è seguita sui social, dispensa consigli sentimentali e viene percepita come una moglie realizzata, una madre presente e una figura capace di tenere insieme famiglia, eleganza e successo.

La realtà, però, è molto diversa. Il marito Jonasi Gomora, potente CEO e uomo d’affari, si è ormai allontanato da lei. Da tempo vive una relazione con Matipa Nkosi, una donna più giovane legata anche all’ambiente professionale e familiare di Jonasi. Quando Joyce scopre che il marito vuole lasciarla e ufficializzare una nuova vita, il suo mondo comincia a crollare.

Il tradimento non è soltanto sentimentale. Per Joyce, la scoperta rappresenta anche una perdita di potere, dignità e controllo. La donna non è disposta a farsi cancellare dopo aver contribuito per anni alla costruzione dell’immagine e della ricchezza della famiglia Gomora. La sua reazione diventa sempre più dura, vendicativa e imprevedibile.

Con il passare degli episodi, la serie allarga il racconto alle altre donne della vita di Jonasi. Matipa non è l’unica presenza nascosta. Intorno all’uomo emergono mogli segrete, amanti, figli e rapporti mai dichiarati, tutti collegati alla sua ambizione e alla sua incapacità di rinunciare al controllo.

La narrazione segue anche i figli di Joyce e Jonasi, tra cui Mpume e Menzi, costretti a fare i conti con le conseguenze degli errori del padre e con la rabbia della madre. La crisi matrimoniale diventa così una crisi dell’intera famiglia, ma anche dell’impero economico e sociale costruito da Jonasi.

Il poligamo racconta quindi una caduta pubblica e privata. L’uomo che sembrava avere tutto viene progressivamente smascherato dalle donne che ha ingannato, mentre Joyce passa dall’immagine di moglie perfetta a quella di donna pronta a distruggere la maschera dietro cui il marito si è nascosto per anni.

Spoiler finale

Nel finale di Il poligamo, la storia torna alla scena che apre la serie: il funerale di Jonasi Gomora. Fin dall’inizio sappiamo che l’uomo è morto, ma soltanto negli ultimi episodi viene chiarito il percorso che porta alla sua caduta definitiva.

La verità più importante riguarda Joyce Gomora. Dopo anni di tradimenti, umiliazioni e bugie, la donna smette di proteggere l’immagine del marito e decide di riprendersi la propria dignità. La sua vendetta non nasce da un semplice scatto di gelosia, ma da un accumulo di ferite, manipolazioni e menzogne che Jonasi ha imposto a tutte le donne della sua vita.

Il finale rivela anche quanto fosse profonda la rete di inganni costruita da Jonasi. Tra le rivelazioni più pesanti emerge il ruolo di Essie, legata a lui da un passato molto più importante di quanto sembrasse. La serie mostra così che il tradimento non è stato un episodio isolato, ma un sistema di vita fondato sulla doppiezza.

Dopo la morte di Jonasi, Joyce appare pubblicamente come vedova, ma il suo dolore è attraversato dalla rabbia e dalla consapevolezza. La donna ha ottenuto una forma di giustizia, anche se il prezzo emotivo è altissimo. Il finale non libera davvero nessuno: lascia una famiglia distrutta, figli segnati e donne costrette a ricostruire la propria identità dopo essere state usate come parti dello stesso inganno.

L’ultima parte apre anche una riflessione su Menzi e sulla possibilità che il ciclo di manipolazione maschile non sia davvero concluso. La morte di Jonasi chiude la sua storia, ma lascia in sospeso l’eredità tossica che ha trasmesso alla famiglia. Per questo il finale di Il poligamo è amaro: punisce il protagonista, ma non cancella le conseguenze delle sue scelte.

Cast completo della serie tv “Il poligamo”

Il cast di Il poligamo riunisce volti importanti della serialità sudafricana. I personaggi principali ruotano intorno alla famiglia Gomora, alle donne tradite da Jonasi e ai figli coinvolti nel crollo pubblico e privato dell’impero familiare.

Gugu Gumede : Joyce Gomora

: Joyce Gomora S’dumo Mtshali : Jonasi Gomora

: Jonasi Gomora Kwanele Mthethwa : Matipa Nkosi

: Matipa Nkosi Kenneth Nkosi : Magesh

: Magesh Noluthando Shabalala : Mpume

: Mpume Wonder Ndlovu : Menzi

: Menzi Celeste Ntuli : Essie

: Essie Lwazie Keith Tshebesha : Lindani

: Lindani Luyanda Zwane : ruolo non specificato

: ruolo non specificato Sthandiwe Kgoroge : ruolo non specificato

: ruolo non specificato Vuyo Biyela : Freedom

: Freedom Nolwazi Mafeka: Sarah

Dove vedere Il poligamo in streaming

Il poligamo è disponibile in streaming su Netflix dal 12 giugno 2026. La prima stagione comprende 22 episodi ed è classificata come serie drammatica sudafricana basata su un libro.

La serie può essere vista dagli abbonati alla piattaforma anche tramite download, dove disponibile, attraverso l’app ufficiale di Netflix.