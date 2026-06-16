Questa sera su Rai 4 va in onda La ragazza alla finestra, film thriller australiano del 2022 diretto da Mark Hartley. Il titolo originale è Girl at the Window e il racconto rielabora in chiave teen thriller il tema della ragazza che osserva dalla finestra e comincia a sospettare un terribile segreto nel vicinato.

Al centro della storia c’è Amy Poynton, adolescente segnata dalla morte del padre. Dopo la tragedia, la ragazza si trasferisce con la madre Barbara in una piccola cittadina australiana. Quando nel quartiere iniziano a circolare notizie su un serial killer, Amy comincia a sospettare che il nuovo compagno della madre possa essere proprio l’assassino.

Regia, produzione e protagonisti del film “La ragazza alla finestra”

La ragazza alla finestra è diretto da Mark Hartley, regista australiano noto anche per il documentario Not Quite Hollywood e per il remake di Patrick. Il film è scritto da Terence Hammond e Nicolette Minster e appartiene al filone dei thriller psicologici costruiti su paranoia, trauma e sospetto.

La protagonista è Amy Poynton, interpretata da Ella Newton, una ragazza fragile e tormentata dalla morte del padre. Amy non riesce a lasciarsi alle spalle quel dolore e vive il trasferimento in una nuova città come una fuga forzata da tutto ciò che conosceva.

Accanto a lei c’è Barbara Poynton, interpretata da Radha Mitchell, madre di Amy, decisa a ricominciare dopo il lutto. La donna prova a ricostruire la propria vita sentimentale avvicinandosi a Chris Mancini, interpretato da Vince Colosimo, un uomo affascinante che però attira subito i sospetti della figlia.

Nel cast troviamo anche Karis Oka nel ruolo di Lian Chen, James Mackay nel ruolo di Mr. Coleman, Jackson Gallagher, Sharon Johal, Andrew S. Gilbert, Simone Buchanan, Trae Robin e Lauren Goetz. La tensione nasce proprio dal punto di vista di Amy: ciò che vede dalla finestra è reale o è il frutto del trauma che non riesce a superare?

Dove è stato girato?

La ragazza alla finestra è stato girato in Australia, nello Stato di Victoria. Le riprese sono state realizzate tra Melbourne e Ballarat, città utilizzate per ricreare la provincia australiana in cui si trasferiscono Amy e Barbara.

Ballarat ha un ruolo importante nell’atmosfera del film. La città e le zone boschive circostanti offrono un’ambientazione perfetta per un thriller di provincia: case isolate, strade tranquille, paesaggi naturali e spazi apparentemente sicuri che nascondono una minaccia.

Anche Melbourne è stata coinvolta nella lavorazione, confermando la dimensione australiana della produzione. Il paesaggio del Victoria diventa parte integrante della storia: la nuova casa di Amy, la finestra da cui osserva il vicino, la scuola, le strade e gli spazi esterni costruiscono un senso crescente di inquietudine.

Trama del film “La ragazza alla finestra”

La trama di La ragazza alla finestra segue Amy Poynton, un’adolescente che prova a ricostruire la propria vita dopo la morte accidentale del padre. Il trauma l’ha resa inquieta, diffidente e incapace di sentirsi davvero al sicuro.

Per lasciarsi alle spalle il dolore, Amy si trasferisce con la madre Barbara in una piccola cittadina australiana. La nuova casa dovrebbe rappresentare un nuovo inizio, ma la ragazza fatica ad adattarsi. Si sente sola, osserva il mondo dalla finestra e resta ossessionata dalle notizie di cronaca che parlano di un serial killer attivo nella zona.

Quando Barbara inizia a frequentare Chris Mancini, il vicino di casa, Amy sviluppa subito una forte diffidenza nei suoi confronti. L’uomo sembra gentile e premuroso con la madre, ma la ragazza nota comportamenti strani: movimenti notturni, rumori sospetti, atteggiamenti ambigui e dettagli che la convincono sempre di più che Chris possa essere coinvolto negli omicidi.

Il problema è che nessuno crede davvero ad Amy. La madre pensa che la figlia sia ancora troppo condizionata dal lutto e che stia proiettando le sue paure su un uomo innocente. Anche gli altri adulti tendono a minimizzare, interpretando i suoi sospetti come paranoia adolescenziale.

Amy, però, continua a indagare. Più osserva Chris dalla finestra, più si convince che stia nascondendo qualcosa. La tensione cresce quando il rapporto tra Barbara e Chris diventa più stretto, mettendo la madre direttamente in pericolo. La ragazza capisce che, se i suoi sospetti sono fondati, dovrà dimostrare la verità prima che sia troppo tardi.

Spoiler finale

Nel finale di La ragazza alla finestra, i sospetti di Amy Poynton trovano conferma. Chris Mancini non è l’uomo rassicurante che Barbara credeva di conoscere: dietro la facciata del vicino affascinante si nasconde davvero una minaccia legata agli omicidi che terrorizzano la cittadina.

Amy riesce a mettere insieme gli indizi osservati dalla finestra e a capire che il pericolo è molto più vicino di quanto gli adulti abbiano voluto ammettere. La sua ossessione, inizialmente scambiata per paranoia, si rivela invece un tentativo disperato di proteggere la madre e se stessa.

La resa dei conti porta Amy e Barbara a confrontarsi direttamente con Chris. La ragazza, nonostante il trauma e la paura, trova la forza di reagire e di dimostrare che aveva ragione. La minaccia viene finalmente smascherata, ma il percorso lascia segni profondi nel rapporto tra madre e figlia.

Il finale chiude il film come un thriller di sopravvivenza e liberazione. Amy non cancella il dolore per la morte del padre, ma riesce a trasformare la sua fragilità in lucidità. La finestra, da simbolo di isolamento e paura, diventa il luogo da cui la protagonista ha visto la verità prima di tutti gli altri.

Cast completo del film “La ragazza alla finestra”

Il cast di La ragazza alla finestra riunisce interpreti australiani guidati da Ella Newton, Radha Mitchell e Vince Colosimo. I personaggi principali ruotano intorno al trasferimento di Amy e Barbara, ai sospetti sul vicino Chris e alla minaccia del serial killer che sconvolge la comunità.