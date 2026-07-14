Quarterback 3 è la terza stagione della docuserie sportiva disponibile su Netflix. I nuovi episodi seguono Jayden Daniels, Baker Mayfield, Cam Ward e Joe Flacco durante la stagione 2025 della National Football League.

Le telecamere accompagnano i quattro quarterback dentro e fuori dal campo, mostrando allenamenti, partite, infortuni, trasferimenti e momenti trascorsi con le rispettive famiglie. La docuserie racconta così quattro atleti in fasi molto diverse della carriera, uniti dalla pressione legata a uno dei ruoli più difficili del football americano.

Regia, produzione e protagonisti della serie TV Quarterback 3

La terza stagione di Quarterback è diretta da Courtland Bragg, Shannon Furman, Tim Rumpff ed Emily Winter. Lo showrunner è Joe Zucco.

La produzione è affidata a NFL Films, Omaha Productions e 2PM Productions. Tra i produttori esecutivi figurano Peyton Manning, Jamie Horowitz, Ross Ketover, Keith Cossrow, Ken Rodgers, Jessica Boddy, Patrick Mahomes e Jacquelyn Dahl.

I protagonisti sono quattro quarterback della NFL. Jayden Daniels affronta la sua seconda stagione con i Washington Commanders dopo un esordio straordinario. Baker Mayfield cerca di guidare ancora una volta i Tampa Bay Buccaneers, confrontandosi con le aspettative e con il proprio passato.

Cam Ward, scelto dai Tennessee Titans, vive invece la sua prima stagione tra i professionisti. Joe Flacco, veterano ed ex vincitore del Super Bowl, affronta una fase imprevedibile della carriera, passando dai Cleveland Browns ai Cincinnati Bengals.

Dove è stata girata?

Quarterback 3 è stata girata negli Stati Uniti durante l’intera stagione NFL del 2025. Le riprese hanno seguito i protagonisti nelle città delle rispettive squadre, negli stadi, nei centri di allenamento e nelle loro abitazioni.

Le sequenze dedicate a Jayden Daniels sono state realizzate soprattutto nell’area di Washington, tra il centro sportivo dei Commanders e il Northwest Stadium di Landover, nel Maryland.

La parte dedicata a Baker Mayfield è ambientata prevalentemente a Tampa, in Florida, tra il centro di allenamento dei Buccaneers, il Raymond James Stadium e la casa nella quale vive con la moglie Emily Wilkinson e la famiglia.

Le riprese di Cam Ward si svolgono invece a Nashville, nel Tennessee, seguendo il giovane quarterback durante la preparazione e le partite con i Titans.

La storia di Joe Flacco attraversa Cleveland, in Ohio, e successivamente Cincinnati, dopo il suo passaggio dai Browns ai Bengals. La produzione ha inoltre filmato le trasferte disputate dalle quattro squadre nei diversi stadi della NFL.

Trama della serie TV Quarterback 3

La terza stagione racconta la stagione NFL 2025 attraverso le esperienze di quattro quarterback con storie, personalità e obiettivi molto differenti.

Jayden Daniels torna in campo dopo avere trascinato i Washington Commanders fino alla finale della National Football Conference nella stagione precedente. Le aspettative nei suoi confronti sono altissime, ma il giovane atleta deve affrontare problemi fisici e una stagione molto più complicata del previsto.

Gli episodi mostrano la preparazione di Daniels, il rapporto con gli allenatori e il tentativo di diventare il leader stabile della squadra. Gli infortuni lo costringono però a saltare diverse partite, mentre i Commanders faticano a ripetere i risultati dell’anno precedente.

Baker Mayfield apre le porte della propria vita privata senza porre particolari limiti alle telecamere. La serie segue i suoi allenamenti, le terapie necessarie per recuperare dopo ogni partita e i momenti vissuti con la moglie e la figlia.

Il quarterback dei Tampa Bay Buccaneers ripercorre anche gli episodi più discussi della propria carriera, dal successo universitario agli anni difficili trascorsi tra diverse squadre. La stagione comincia nel migliore dei modi, ma una serie di sconfitte complica la corsa della squadra verso i playoff.

Cam Ward affronta il passaggio dal football universitario alla NFL. Scelto come prima chiamata assoluta del Draft, il giovane quarterback deve adattarsi a un livello di gioco molto più rapido e fisico.

Le telecamere mostrano le prime riunioni con gli allenatori, il rapporto con i nuovi compagni e le difficoltà incontrate alla guida dei Tennessee Titans. Nonostante i risultati deludenti della squadra, Ward prova a dimostrare di poter diventare il punto di riferimento della franchigia.

La storia di Joe Flacco è quella più imprevedibile. Il veterano comincia la stagione come quarterback titolare dei Cleveland Browns, ma perde progressivamente spazio all’interno della squadra.

Flacco viene poi ceduto ai Cincinnati Bengals, chiamati a trovare una soluzione dopo l’infortunio di Joe Burrow. A quarant’anni, il quarterback deve imparare rapidamente un nuovo sistema offensivo e conquistare la fiducia di compagni che fino a pochi giorni prima erano suoi avversari.

Tra vittorie, sconfitte, infortuni e decisioni societarie, Quarterback 3 mostra quanto il ruolo del quarterback coinvolga non soltanto le capacità atletiche, ma anche la leadership, la resistenza mentale e la vita familiare.

Spoiler finale

Nel finale di Quarterback 3, le storie dei quattro protagonisti arrivano alla conclusione della stagione regolare 2025, con risultati molto diversi rispetto alle aspettative iniziali.

Baker Mayfield e i Tampa Bay Buccaneers non riescono a raggiungere i playoff. Dopo una partenza molto positiva, la squadra perde terreno nella seconda parte del campionato e conclude la stagione con otto vittorie e nove sconfitte.

Mayfield affronta la delusione insieme alla famiglia e riflette sul peso delle occasioni mancate. La sua vicenda si conclude però con la volontà di tornare più forte e continuare a guidare i Buccaneers.

Anche la stagione di Jayden Daniels termina senza la qualificazione ai playoff. Il quarterback è limitato dagli infortuni e riesce a disputare soltanto una parte del campionato, mentre i Washington Commanders chiudono con un bilancio negativo.

Daniels riconosce di avere vissuto l’annata più difficile della giovane carriera. Il finale lo mostra già concentrato sulla riabilitazione e sulla possibilità di dimostrare che i problemi del 2025 rappresentano soltanto una battuta d’arresto.

Cam Ward conclude la sua prima stagione professionistica con tre vittorie e quattordici sconfitte per i Tennessee Titans. Nonostante il risultato della squadra, il giovane quarterback mostra segnali di crescita e riesce a completare tutte le sfide previste dal suo anno da esordiente.

Ward ammette di avere sottovalutato la complessità della NFL, ma considera le difficoltà affrontate una parte fondamentale del proprio percorso. La sua storia si chiude con la promessa di trasformare gli errori in esperienza.

Joe Flacco termina invece una stagione segnata dal trasferimento tra due squadre. Dopo avere iniziato l’anno a Cleveland, il veterano trova una nuova opportunità con i Cincinnati Bengals e disputa dieci partite da titolare nell’arco del campionato.

Il ritorno di Joe Burrow lo riporta nel ruolo di riserva, ma Flacco dimostra ancora una volta di poter essere competitivo. Nel finale riflette sulla propria carriera, sul rapporto con i figli e sulla possibilità che ogni partita possa essere l’ultima.

La stagione si conclude senza un unico vincitore. Il vero filo conduttore è la capacità dei quattro quarterback di continuare a rialzarsi, anche quando una stagione prende una direzione completamente diversa da quella immaginata.

Cast completo della serie TV Quarterback 3

Il cast della terza stagione è formato dai quattro quarterback seguiti durante la stagione NFL 2025. Accanto a loro compaiono familiari, allenatori, compagni di squadra e avversari incontrati durante il campionato.